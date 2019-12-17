Nova Previdência do ES trará ganho fiscal, mas corre risco de desidratação

Palácio Anchieta: governo quer economizar R$ 3 bilhões Crédito: Setur

É por isso que a economista e professora da Fucape Arilda Teixeira avalia que a "pressa" em se enviar a aprovar a reforma a nível local é correta. Para ela, é inegável que se trata de um texto duro e que vai reduzir benefícios, mas que se faz necessário para evitar um colapso do Estado.

"É o que precisa ser feito para garantir o pagamento das aposentadorias. Porque o Espírito Santo está com as contas em dia, mas as correntes dívidas, sobretudo as previdenciárias, estão ameaçadas no longo prazo com o risco de calote e falência do sistema. Então, era uma obrigação do Estado corrigir as distorções existentes para fazer o sistema voltar a ser sustentável", afirma.

A economista avalia que o ganho fiscal é importante para o Estado ampliar sua capacidade de investimentos e garantir o pagamento dos benefícios, mas sublinha ainda outra relevância da discussão: corrigir benefícios concedidos além dos limites do Estado.

"O problema da Previdência é que foram dando concessões de direitos, sobretudo no setor público, sem se fazer cálculos atuariais, que é uma estimativa da previsão de longo prazo do quanto você vai precisar pagar nos anos seguintes. Não foi feito isso para ver os limites e com isso a aposentadoria do setor público faliu. O Estado não tem fôlego para pagar os benefícios que ele mesmo criou" Arilda Teixeira - Economista e professora da Fucape

PREOCUPAÇÃO COM POSSÍVEL DESIDRATAÇÃO

Se por um lado a reforma da Previdência pode significar uma folga fiscal considerável para o Estado nos próximos anos, por outro, esse potencial de economia não é totalmente seguro. Isso porque o último projeto ainda precisa passar pela aprovação dos deputados estaduais, que podem - assim como feito no Congresso com a reforma nacional - desidratar o texto retirando pontos e diminuindo sua força fiscal.

Também no Espírito Santo o risco existe. Para um economista, que preferiu não identificar, a pressão de alguns grupos de servidores públicos na Assembleia pode fazer com que itens do texto sejam revistos. "É uma chance pequena, visto que a Assembleia é bem alinhada com o governo e tem aprovado seus projetos, mas é um risco que existe já que essa pressão já está acontecendo", diz.

"O receio é quanto ao grau de adesão que essas mudanças tem efetivamente entre os deputados. Para eles se juntarem por conta da pressão e mudarem o projeto na calada da noite pouco custa na minha opinião, colocando um jabuti que faria desandar todo o projeto. Mas se forem pessoas de espírito público vão entender que é uma medida necessária", analisa a economista.

Líder do governo na Assembleia, o deputado Freitas (PSB) acredita que a reforma será aprovada até quarta (18) sem mudanças. "Não tem muito o que mudar nem necessidade de estender esse debate ao meu ver porque é um tema que todo o Brasil tem discutido ao longo de todo este ano. Temos um parlamento com responsabilidade, que é receptivo aos projetos do governo, e uma base governista cada vez mais consolidada. Então acredito sim que aprovaremos até quarta sem ter que mudar nada", ressalta.