Nova diretoria da Unimed assume e prevê entrega de duas unidades na Serra

Unimed Vitória tem uma nova diretoria. Quem assume a presidência é o cirurgião geral e do aparelho digestivo Fabiano Pimentel. Ele tem pela frente a inauguração de duas novas unidades na Serra ainda no primeiro semestre deste ano, além da expansão do hospital em Vitória.

O cirurgião geral e do aparelho digestivo Fabiano Pimentel é o novo presidente da Unimed Vitória Crédito: Divulgação

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Cooperado da Unimed desde 1998, Pimentel possui MBA em Gestão de Cooperativas Médicas. Ele é conselheiro efetivo do Conselho Regional de Medicina (CRM-ES) e diretor-presidente da Cooperativa de Cirurgiões Gerais do Espírito Santo (Cooperciges).

Realizada na segunda-feira (27), no Centro de Convenções de Vitória, a assembleia da cooperativa elegeu a Chapa 2 — disputaram, ao todo, três chapas. Além de Fabiano Pimentel para a presidência, foram eleitos os seguintes membros para a Diretoria Executiva: diretor de Provimento de Saúde, Alexandre Tironi; diretora de Recursos Próprios, Adriana Botti; diretora Administrativo-Financeira, Norma Louzada; e diretor de Mercado, Dejair Cordeiro. Todos tomaram posse no mesmo dia do pleito.

Foram eleitos ainda os membros do Conselho Técnico, do Conselho de Administração e do Núcleo de Desenvolvimento Cooperativista (Nudec).

Raio X na gestão

Quatro dias depois de assumir, o novo presidente mira na continuidade, mas afirma que pretende implantar o que ele chama de gestão diferenciada, focada na austeridade e de olho no mercado.

"O cenário da saúde suplementar no Brasil apresenta muitos desafios. Buscamos manter o equilíbrio financeiro e a qualidade do serviço aos clientes, com uma gestão austera, experiente, profissional e com olhar voltado ao mercado", ressalta Fabiano.

Novos projetos na Serra

Ainda no primeiro semestre de 2023, a cooperativa pretende realizar duas inaugurações no município da Serra. Uma delas será o Universo Inclusão, que ficará na Avenida Eldes Scherrer Souza, no bairro Morada de Laranjeiras. O foco da unidade é ser referência em terapias de transtornos do neurodesenvolvimento de crianças e adolescentes, como autismo, hiperatividade, entre outros.

A segunda entrega programada também para este ano é a Unidade Avançada da Serra, que começou a ser construída em novembro de 2022 e ficará às margens da Rodovia Norte Sul, na altura do bairro São Geraldo. Com um investimento de mais de R$ 100 milhões, em uma área com mais de 15.800m², seguirá o conceito de hospital dia. Ou seja: trabalhará com procedimentos que não necessitam de internação.

Expansão de hospital

Diferentemente das unidades da Serra, que já estão em construção e com previsão para entrega, a expansão do hospital localizado na Avenida Leitão da Silva, em Itararé, Vitória, ainda está em fase de pré-execução , como conta Fabiano Pimentel. De acordo com o presidente da cooperativa, quatro terrenos foram adquiridos, e o projeto está na etapa de aprovação e captação de recursos.

"Teremos um complexo integrado de atenção à saúde, que irá centralizar vários serviços, trazendo para dentro do hospital. Tudo focado em um mesmo espaço, para facilitar a vida dos clientes", salienta Pimentel.



Hospital Unimed vai ampliar sua estrutura física Crédito: Carlos Alberto Silva