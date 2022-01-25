Unimed Sul Capixaba: o maior complexo de saúde da região

Novo hospital Unimed Sul Capixaba Crédito: Divulgação / Unimed Sul Capixaba

Com uma rede completa e integrada de cuidado, a Unimed Sul Capixaba é referência na região, oferecendo aos clientes qualidade e segurança em todas as necessidades com a sua saúde. Aliada ao Jeito de Cuidar Unimed, a estrutura tem como destaque, em Cachoeiro de Itapemirim, um dos mais modernos hospitais do Espírito Santo e do Brasil, que contempla procedimentos de alta complexidade, possibilitando que não seja necessário se deslocar para outros centros em busca de atendimento.

A estrutura conta também com Unimed Diagnóstico, Oncologia, Coração, Laboratório, Maternidade, equipamentos de ponta e uso de inteligência artificial, permitindo o melhor atendimento em todas as suas etapas: prevenção, diagnóstico e tratamento. Somados, o Hospital e a Maternidade Unimed respondem pelo maior número de leitos em se tratando de rede própria no Sul do Estado. Já o Centro Cirúrgico está preparado para cirurgias de alta complexidade, como neurocirurgia, cirurgia cardíaca, hemodinâmica, e novos procedimentos, como transplante renal.

“Modernos, nossos equipamentos são mais rápidos, seguros e qualificados para complementar as análises de casos, oferecendo diagnósticos ágeis e precisos. Além disso, as UTIs do hospital possuem centrais de monitoramento e os equipamentos de diagnóstico, UTI e Centro Cirúrgico estão ligados a uma rede elétrica com quatro níveis de proteção, aumentando a segurança dos procedimentos e dos pacientes”, ressalta o diretor-presidente, Leandro Baptista.

Dr. Leandro Baptista presidente da Unimed Sul Capixaba Crédito: Divulgação / Unimed Sul Capixaba

A Unidade Coronariana e Neurológica, implantada em 2021, inseriu no hospital o conceito de Unimed Coração, com um amplo sistema de atendimento avançado ao paciente cardiológico, com a intensificação dos serviços de Cirurgia Cardíaca e Hemodinâmica na região Sul.

Inteligência Artificial

UTI Neonatal e Pediátrica Crédito: Divulgação / Unimed Sul Capixaba

Um dos avanços, também deste ano, em relação à inteligência artificial, é a Laura, implementada de forma inédita no Estado pelo Hospital Unimed. Ela é capaz de monitorar os pacientes e identificar aqueles com trajetória de risco, antecipando em até 12 horas o alerta de risco clínico e possibilitando a intervenção precoce da equipe assistencial. A tecnologia consegue, em tempo real, conectar e analisar dados, como os sinais vitais, históricos do paciente, e traçar um perfil, sinalizando ações a serem adotadas pela equipe assistencial.

Outra novidade do Hospital Unimed é a Concierge Digital Isa, uma assistente virtual para assessorar os clientes internados nos quartos e seus acompanhantes, de modo a oferecer uma experiência personalizada de atendimento e ótima estadia durante a internação. Dentre as funcionalidades, o cliente tem acesso ao boletim médico, informações e orientações, escolha do cardápio e atendimento por chat.

Para otimizar e facilitar o atendimento do cliente, a Unimed Sul Capixaba ainda implementou a assistente virtual de atendimento Isa, um canal de atendimento autônomo para melhorar a experiência de atendimento ao cliente. O projeto nasceu para atender à crescente demanda de atendimentos presenciais e nos canais de telefonia da Unimed Sul e foi intensificado devido à necessidade de distanciamento social durante a pandemia. Atualmente, a taxa de satisfação com o atendimento da Isa gira em torno de 90%.

Todo contato com a Isa é feito pelo WhatsApp, no número (28) 2101-6255, ou pelo próprio site da Unimed Sul Capixaba (www.unimedsulcapixaba.coop.br). Suas funcionalidades incluem visualização de resultados de exames, acesso ao status de autorização, resultados de exames, segunda via de boleto, demonstrativo de imposto de renda, guia médico, e o agendamento facilitado de consultas e exames. Neste último recurso, a Isa entra em contato com o cliente com opções de dias e horários para a marcação assim que um exame é solicitado pelo médico.

Modernização da Unidade do Centro

Com o foco em investimentos e ações que proporcionem uma estrutura diferenciada para o trabalho médico e a melhor experiência do cliente, a Unimed Sul Capixaba iniciou uma reestruturação da unidade no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, onde funcionam a Maternidade e o Pronto Atendimento Unimed. A unidade também abriga um posto de coleta do Laboratório e a Unimed Diagnóstico. A remodelação elevará a estrutura da unidade aos níveis mais modernos, com um padrão alinhado ao Hospital Unimed.

A primeira entrega da reestruturação foi a UTI Neonatal (UTIN) e UTIN Pediátrica (UTIP), no dia 16 de novembro, com oito leitos de internação e equipamentos mais modernos. A unidade também ganhará uma nova fachada, um novo posto de coleta do Laboratório Unimed, e abrigará o Centro de Especialidades Unimed, com acesso e recepção exclusivos, e novos Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico, e duas Salas de Parto, com investimentos em equipamentos e tecnologias modernas.