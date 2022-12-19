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Unimed Noroeste investe em ampliação de serviços

Clínica de especialidades, laboratório e ampliação do hospital estão entre os projetos; cooperativa tem hoje mais de 280 médicos cooperados, 530 colaboradores, um hospital próprio e 12 credenciados

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 11:31

Unimed Noroeste

Unimed Noroeste

Publicado em 

19 dez 2022 às 11:31
Branded Unimed Noroeste
Unimed aposta em um plano de ampliação e de expansão dos serviços e de melhoria da qualidade do atendimento Crédito: Unimed/Divulgação
Com quase 30 anos de atuação na área médica, a Unimed Noroeste Capixaba tem uma história de busca contínua pela excelência nos serviços prestados, fortalecendo um dos maiores compromissos da instituição: cuidar de pessoas.
A cooperativa é referência regional em saúde, estrutura, equipamentos de ponta, processos e resolutividade. Conta hoje com mais de 280 médicos cooperados, 530 colaboradores, um hospital próprio e 12 credenciados, além de dezenas de clínicas e laboratórios que oferecem o que há de melhor aos mais de 54 mil clientes.
Todo trabalho é visando a melhoria na assistência prestada ao público, acreditando que garantir atendimento de qualidade e seguro é garantir, também, o reconhecimento pelo trabalho prestado.
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Welderson Specimili: “A cada elogio recebido por um paciente e a cada auditoria validada são a prova para nós que estamos alcançando resultados positivos e com alto padrão de qualidade e segurança” Crédito: Unimed/Divulgação
“A cada elogio recebido por um paciente e a cada auditoria validada são a prova para nós que estamos alcançando resultados positivos e com alto padrão de qualidade e segurança. O público de Colatina faz parte da história da Unimed e nós cuidamos do que há de melhor na cidade: o colatinense”, destaca Dr. Welderson Luiz Specimili Rodrigues, Diretor-Presidente da cooperativa.
A Unimed deu início, neste ano, ao seu processo de ampliação e diversificação dos seus serviços próprios. O Hospital Unimed Noroeste inaugurou sua estrutura própria de serviços de imagem, dando mais agilidade e resolutividade no atendimento.
Na cidade de São Gabriel da Palha está em construção uma clínica de especialidades, com previsão de inauguração ainda este ano. “São Gabriel possui uma carência grande em serviços de saúde. A nossa clínica irá oferecer consultas com médicos especialistas que não atendem na cidade, evitando que nosso beneficiário precise deslocar para outros municípios”, explica Specimili.
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Unimed é o único hospital da região com recertificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA) com a Acreditação Plena Nível 2 Crédito: Unimed/Divulgação
Além disso, vai investir na estruturação do laboratório próprio que dará maior agilidade para atender as demandas, além de propiciar independência operacional. Outros projetos, como a ampliação do hospital e da estrutura e serviços do Viver Bem, já estão em andamento.
Os projetos e ações concentram esforços para que os próximos anos sejam ainda melhores para os cooperados e colaboradores, bem como para os clientes que depositam sua confiança no trabalho desenvolvido com qualidade assistencial e com o objetivo de fazer a diferença no cuidado com as pessoas.

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