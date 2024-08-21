Nota Premiada Capixaba vai ter mais sorteios e prêmio maior em 2025

Nota Premiada Capixaba promove sorteio aos contribuintes que pedem nota fiscal com CPF na hora das compras Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O Nota Premiada Capixaba, programa do governo do Espírito Santo que oferece valores em dinheiro em sorteio aos contribuintes que pedem a nota fiscal com CPF na hora das compras, vai ter mais sorteios e prêmios com valores mais altos em 2025.

O programa de educação fiscal do Estado vai passar a realizar sorteios extraordinários, em datas comemorativas, com a distribuição de um prêmio de R$ 50 mil em cada região (Metropolitana, Norte e Sul). O primeiro será o Sorteio Especial do Dia das Mães, em maio de 2025.

Além disso, o número de cidadãos contemplados a cada sorteio mensal, que atualmente é de quatro em cada uma das três regiões (Metropolitana, Norte e Sul), totalizando 12 prêmios, passará a ser de cinco, com 15 premiados no total.

O novo prêmio que será acrescentado aos sorteios mensais será de R$ 1,5 mil. Outra novidade é que os valores da premiação serão reajustados. Hoje, são distribuídos quatro prêmios por região: um de R$ 20 mil, dois de R$ 5 mil e um de R$ 2,5 mil.

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Com a mudança, os cinco prêmios sorteados por região terão os seguintes valores: R$ 25 mil; R$ 7 mil; R$ 5 mil; R$ 2,5 mil; e R$ 1,5 mil. O prêmio anual especial, que distribui R$ 100 mil a um ganhador em cada região, também será reajustado, passando para R$ 120 mil.

“É importante lembrar que, com esse aumento, os valores distribuídos às instituições sociais cadastradas também passam a ser maiores, visto que as entidades sem fins lucrativos recebem o equivalente a 50% dos valores recebidos pelos cidadãos premiados que as indicaram. É um incentivo importante para o trabalho assistencial que desenvolvem”, ressalta o gerente de Atendimento ao Contribuinte da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), o auditor fiscal Pedro Gomes de Sá Junior.

Para concorrer não é necessário cadastrar as notas fiscais. Basta fazer o cadastro uma única vez no site do programa ( www.notapremiadacapixaba.es.gov.br ), informando o CPF e outros dados de identificação.

Os pontos para concorrer aos sorteios são gerados automaticamente cada vez que é informado o CPF do cidadão durante uma compra (cada R$ 1 em compras vale um ponto, e a cada 50 pontos é gerado um cupom para concorrer).