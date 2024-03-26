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Saúde

MedSênior investe R$ 13 milhões e abre mais uma unidade fora do ES

Empresa passa a contabilizar 36 unidades próprias em diferentes Estados do país; objetivo é atender um milhão de pessoas até 2030

Publicado em 26 de Março de 2024 às 20:39

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

26 mar 2024 às 20:39
Nova unidade da MedSênior, em Brasília
Nova unidade da MedSênior, em Brasília Crédito: Divulgação
Em expansão pelo Brasil, o plano de saúde capixaba MedSênior inaugura em abril mais uma unidade em Brasília (DF), com um investimento de R$ 13,5 milhões. Será o quarto espaço de atendimento médico da empresa na Capital Federal, sendo que a operadora já tem atuação em outros cinco Estados, do Espírito Santo: Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Localizado em Taguatinga, em um terreno de 4 mil metros quadrados, o novo pronto atendimento funcionará todos os dias da semana, 24 horas por dia, e contará com 19 leitos de internação com acomodações variadas, incluindo enfermarias e apartamentos, além de 10 leitos de terapia intensiva totalmente equipados e estruturados para demandas de urgência e emergência.
Com a nova unidade, a MedSênior contabiliza 36 unidades próprias e segue com objetivo de ampliar a presença nas regiões em que atua, chegando a um milhão de pessoas atendidas até 2030.
“Nossos investimentos para 2024 serão contínuos. Iremos ampliar nossa rede de atendimento e nossa atuação, mantendo nosso foco na medicina preventiva e no bem envelhecer, com diferentes programas e oficinas que oferecem um olhar integrado para nosso público e que busca garantir mais qualidade de vida e bem-estar aos nossos clientes”, afirma o presidente da MedSênior, Maely Coelho.

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Nova unidade

O novo espaço – exclusivo para atendimento aos beneficiários da MedSênior - também contará com salas de consultórios médicos, salas de inalação, medicação, curativos e higienização, e um centro de diagnóstico com exames como endoscopia, colonoscopia, tomografia, raio-x, raio-x beira leito, ultrassonografia, ecodopplercardiograma, ecocardiografia e eletrocardiografia.
A diretora de Assistência Nacional da MedSênior, Poliana Petersen, enfatiza que, além de toda a estrutura que começará a funcionar no dia 2 de abril, um centro cirúrgico com duas salas e cinco leitos de Recuperação Pós-Anestésica (RPA) está sendo concluído com previsão de iniciar as atividades no final de abril.

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