Home
>
Economia do ES
>
Mais de 173,8 mil no ES devem receber 13º salário do Bolsa Família

Mais de 173,8 mil no ES devem receber 13º salário do Bolsa Família

O pagamento do benefício será feito no mês de dezembro. Cada família deve receber, em média, R$ 175, 14

Siumara Gonçalves

Repórter de Economia / [email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 20:43

 - Atualizado há 6 anos

Cartão do Bolsa Família Crédito: Divulgação

Mais de 173,8 mil famílias no Espírito Santo vão receber 13º salário do Bolsa Família. O dado é do Ministério da Cidadania. O governo federal assinou na tarde desta terça-feira (15) uma Medida Provisória que garante o incremento na parcela de dezembro. Em média, no Estado, cada família deve receber R$ 175,14.

Recomendado para você

Segmentos de hipermercados e supermercados e vestuário e calçados representam, juntos, 75% do faturamento desta época do ano

Natal deve movimentar R$ 1,57 bilhão em vendas no comércio do ES

Após representantes do mercado imobiliário criticarem o texto aprovado pelos deputados estaduais, o governador disse que vai ouvir envolvidos antes da sanção ao projeto

Casagrande diz que vai ouvir TJES e Assembleia sobre as taxas de cartório

Segundo estimativa realizada pelo Observatório Findes, caso as projeções se consolidem, 2026 será o quarto ano consecutivo de alta do PIB do Estado

Economia do ES deve crescer em 2026 em ritmo menor do que neste ano

A União precisou aumentar em R$ 2,58 bilhões o orçamento do Ministério da Cidadania, assegurado pelo Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do Primeiro Bimestre de 2019, do Ministério da Economia, para tornar possível o pagamento da parcela extra do benefício.

Leia mais

Bolsa Família reduziu 25% da taxa de extrema pobreza, aponta Ipea

O BENEFÍCIO

O programa Bolsa Família atende às famílias que vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89,00 mensais, e pobreza, com renda entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais.

Na folha de setembro, o programa atendeu 13,5 milhões de famílias em todo o país e destinou a elas um total de R$ 2,5 bilhões. O benefício médio nacional foi de R$ 189,21.

Os interessados em participar do programa devem se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal. O registro pode ser feito nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) ou na gestão municipal do Bolsa Família e do CadÚnico.

Leia mais

Frequência escolar de beneficiários do Bolsa Família chega a 90,31%

Mais de 11 mil famílias pediram desligamento do Bolsa Família em 2019

'Benefícios do Bolsa Família suspeitos de fraude em 2018 somam R$ 2,25 bi'

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais