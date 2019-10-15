Benefício extra

Mais de 173,8 mil no ES devem receber 13º salário do Bolsa Família

O pagamento do benefício será feito no mês de dezembro. Cada família deve receber, em média, R$ 175, 14

Cartão do Bolsa Família Crédito: Divulgação

Mais de 173,8 mil famílias no Espírito Santo vão receber 13º salário do Bolsa Família. O dado é do Ministério da Cidadania. O governo federal assinou na tarde desta terça-feira (15) uma Medida Provisória que garante o incremento na parcela de dezembro. Em média, no Estado, cada família deve receber R$ 175,14.

A União precisou aumentar em R$ 2,58 bilhões o orçamento do Ministério da Cidadania, assegurado pelo Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do Primeiro Bimestre de 2019, do Ministério da Economia, para tornar possível o pagamento da parcela extra do benefício.

O BENEFÍCIO

O programa Bolsa Família atende às famílias que vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89,00 mensais, e pobreza, com renda entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais.

Na folha de setembro, o programa atendeu 13,5 milhões de famílias em todo o país e destinou a elas um total de R$ 2,5 bilhões. O benefício médio nacional foi de R$ 189,21.

Os interessados em participar do programa devem se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal. O registro pode ser feito nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) ou na gestão municipal do Bolsa Família e do CadÚnico.

