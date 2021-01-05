Liquidação de verão: shoppings do ES vão oferecer descontos de até 70%

Movimentação em shopping de Vila Velha: liquidação de verão Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação

Passado o período de vendas para o Natal, os comerciantes já entraram 2021 apostando em grandes promoções para zerar o estoque e aproveitar a demanda da alta temporada. Os shoppings centers do Espírito Santo preparam liquidações de verão para todo o mês de janeiro, com descontos que podem chegar até 70%. Alguns inclusive vão estender a programação até fevereiro.

De acordo com o diretor da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado (Fecomércio-ES) José Carlos Bergamin, após um ano atípico como 2020, o setor pretende se esforçar para fomentar as vendas no início deste ano e se recuperar das perdas do início da pandemia do coronavírus

Bergamin destacou que a presença de turistas no Estado no verão tradicionalmente estimula o crescimento das vendas, o que o setor ainda não sabe se vai se repetir neste ano diante do repique de casos de Covid-19.

“Historicamente, o mês de janeiro para o comércio do Espírito Santo tem um resultado melhor do que o nacional. Mas pela ausência de eventos no verão esse ano, devido a pandemia, estamos sem expectativa de que vamos superar o desempenho do ano anterior ” afirmou.

O diretor da Fecomércio apontou que as principais liquidações vão acontecer nos segmentos de vestuário, acessórios, além de cama, mesa e banho. “Com o fim do auxílio emergencial e sem o impulso do setor de serviços, o comércio está colocando gás para aumentar as vendas. No Estado, pelo menos 20 mil lojas vão oferecer descontos de até 70%”.

Durante o mês de janeiro, os shoppings Vitória, Vila Velha, Praia da Costa e Boulevard Vila Velha vão oferecer descontos de até 70% em lojas de diversos departamentos.

Já os shoppings Moxuara, em Cariacica; e Montserrat, na Serra, programam uma liquidação para fevereiro. As datas, no entanto, ainda não foram divulgadas. Confira abaixo os shoppings que já oferecem descontos a partir de janeiro.

SHOPPING VITÓRIA

O centro de compras fará a “Liquida Verão Shopping Vitória” nos dias 8, 9 e 10 de janeiro. Os consumidores vão poder aproveitar descontos de até 70% em todas as lojas do mall.

SHOPPING VILA VELHA

O Shopping Vila Velha inicia em janeiro sua liquidação de verão. A promoção especial vai até fevereiro e até o momento mais de 50 lojas já aderiram e vão oferecer descontos de até 70%.

O shopping reforça que segue todos os protocolos rigorosos de higienização e segurança para os lojistas, colaboradores e consumidores. “Mesmo que ainda estejamos em meio ao cenário da pandemia, nossas expectativas para 2021 são otimistas”, afirma Manuela Dias, gerente de Marketing do Shopping Vila Velha.

SHOPPING PRAIA DA COSTA

O Shopping Praia da Costa terá promoções durante todo o mês de janeiro. Os produtos podem ter até 60% de desconto. O destaque fica para as lojas de artigos pessoais, vestuário e também de cama, mesa e banho.

BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA