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Alta temporada

Liquidação de verão: shoppings do ES vão oferecer descontos de até 70%

Pelo menos 20 mil lojas no Estado também devem fazer promoções no mês de janeiro. As principais ofertas estão nos segmentos de vestuário e acessórios, além de cama, mesa e banho. Veja os shoppings que vão oferecer descontos e as datas
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 jan 2021 às 05:00

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 05:00

Shopping Vila Velha
Movimentação em shopping de Vila Velha: liquidação de verão Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação
Passado o período de vendas para o Natal, os comerciantes já entraram 2021 apostando em grandes promoções para zerar o estoque e aproveitar a demanda da alta temporada. Os shoppings centers do Espírito Santo preparam liquidações de verão para todo o mês de janeiro, com descontos que podem chegar até 70%. Alguns inclusive vão estender a programação até fevereiro.
De acordo com o diretor da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado (Fecomércio-ES) José Carlos Bergamin, após um ano atípico como 2020, o setor pretende se esforçar para fomentar as vendas no início deste ano e se recuperar das perdas do início da pandemia do coronavírus.

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Bergamin destacou que a presença de turistas no Estado no verão tradicionalmente estimula o crescimento das vendas, o que o setor ainda não sabe se vai se repetir neste ano diante do repique de casos de Covid-19.
“Historicamente, o mês de janeiro para o comércio do Espírito Santo tem um resultado melhor do que o nacional. Mas pela ausência de eventos no verão esse ano, devido a pandemia, estamos sem expectativa de que vamos superar o desempenho do ano anterior ” afirmou.
O diretor da Fecomércio apontou que as principais liquidações vão acontecer nos segmentos de vestuário, acessórios, além de cama, mesa e banho. “Com o fim do auxílio emergencial e sem o impulso do setor de serviços, o comércio está colocando gás para aumentar as vendas. No Estado, pelo menos 20 mil lojas vão oferecer descontos de até 70%”.

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Durante o mês de janeiro, os shoppings Vitória, Vila Velha, Praia da Costa e Boulevard Vila Velha vão oferecer descontos de até 70% em lojas de diversos departamentos.
Já os shoppings Moxuara, em Cariacica; e Montserrat, na Serra, programam uma liquidação para fevereiro. As datas, no entanto, ainda não foram divulgadas. Confira abaixo os shoppings que já oferecem descontos a partir de janeiro.

SHOPPING VITÓRIA

O centro de compras fará a “Liquida Verão Shopping Vitória” nos dias 8, 9 e 10 de janeiro. Os consumidores vão poder aproveitar descontos de até 70% em todas as lojas do mall.

SHOPPING VILA VELHA

O Shopping Vila Velha inicia em janeiro sua liquidação de verão. A promoção especial vai até fevereiro e até o momento mais de 50 lojas já aderiram e vão oferecer descontos de até 70%.
O shopping reforça que segue todos os protocolos rigorosos de higienização e segurança para os lojistas, colaboradores e consumidores. “Mesmo que ainda estejamos em meio ao cenário da pandemia, nossas expectativas para 2021 são otimistas”, afirma Manuela Dias, gerente de Marketing do Shopping Vila Velha.

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SHOPPING PRAIA DA COSTA

O Shopping Praia da Costa terá promoções durante todo o mês de janeiro. Os produtos podem ter até 60% de desconto. O destaque fica para as lojas de artigos pessoais, vestuário e também de cama, mesa e banho.

BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

No Shopping Boulevard Vila Velha os consumidores vão poder aproveitar a liquidação que acontece entre os dias 8 e 10 de janeiro. Os descontos serão de até 70% e, segundo a organização do shopping, a maior parte das lojas vão participar.

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