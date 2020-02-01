Líder da Telexfree, Carlos Costa agora é CEO da Pipz Crédito: Reprodução / Facebook

Your browser does not support the audio element. Líder da Telexfree cria nova empresa de marketing multinível



Um dos ex-sócios da Telexfree no Brasil , Carlos Costa fundou uma nova empresa de marketing multinível. Segundo informações do portal UOL, Costa agora é CEO da Pipz e promove o negócio através de vídeos no Facebook onde promete "renda extra" por meio de consumo e "sem convidar ninguém".

De acordo com reportagem do UOL, a Pipz é uma mistura de clube de compras, clube de descontos e marketing multinível. A empresa oferece uma plataforma de programas de pontos que podem levar a descontos em produtos e serviços e trazer retorno em dinheiro.



Quem se inscreve no programa de fidelidade,mas não paga a mensalidade, recebe pontos por fazer compras em lojas parceiras. Já quem opta por ser assinante do clube passa a ter ganho de pontos e dinheiro por meio da venda de produtos da marca e indicação de novos participantes. A assinatura custaria R$ 600 e as mensalidades R$ 49,90.



Ao UOL, a empresa afirmou que seu modelo de negócios consiste na compra de pontos pelos participantes, mensalidades pagas pelos assinantes e comissões sobre as vendas de pontos, produtos e vouchers de descontos. Segundo a companhia, a Pipz tem hoje mais de 10 mil usuários, entre cadastrados gratuitos e assinantes do clube.

A Pipz também apresentou ao jornal um laudo pericial da Justiça sobre a plataforma e declarou não ter ligações com a Telexfree, apesar de as redes sociais da pirâmide terem divulgado o lançamento da Pipz.

