Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Outro negócio

Líder da Telexfree cria nova empresa de marketing multinível

Há cerca de um mês, Carlos Costa foi detido durante investigação que apura suposta ocultação de valores envolvidos com as atividades da Telexfree no Brasil

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 21:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 21:56
Líder da Telexfree, Carlos Costa agora é CEO da Pipz Crédito: Reprodução / Facebook
Líder da Telexfree cria nova empresa de marketing multinível
Um dos ex-sócios da Telexfree no Brasil, Carlos Costa fundou uma nova empresa de marketing multinível. Segundo informações do portal UOL, Costa agora é CEO da Pipz e promove o negócio através de vídeos no Facebook onde promete "renda extra" por meio de consumo e "sem convidar ninguém".
Há cerca de um mês, Carlos Costa foi detido pela Polícia Federal em sua casa, em Vila Velha. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Alnilan, que investiga suposta ocultação de valores envolvidos com as atividades da Telexfree no Brasil. Ele foi solto dois dias depois.

Veja Também

Empresário diz à PF que Telexfree teria 85% dos ingressos de Paul McCartney

Telexfree comprou imóvel via laranja de empresa que trouxe Paul McCartney ao ES

De acordo com reportagem do UOL, a Pipz é uma mistura de clube de compras, clube de descontos e marketing multinível. A empresa oferece uma plataforma de programas de pontos que podem levar a descontos em produtos e serviços e trazer retorno em dinheiro.
Quem se inscreve no programa de fidelidade,mas não paga a mensalidade, recebe pontos por fazer compras em lojas parceiras. Já quem opta por ser assinante do clube passa a ter ganho de pontos e dinheiro por meio da venda de produtos da marca e indicação de novos participantes. A assinatura custaria R$ 600 e as mensalidades R$ 49,90.

Veja Também

Polícia Federal prende chefões da Telexfree Carlos Costa e Wanzeler

Chefões da Telexfree são denunciados por lavar dinheiro em compra de imóvel de empresa de eventos

Ao UOL, a empresa afirmou que seu modelo de negócios consiste na compra de pontos pelos participantes, mensalidades pagas pelos assinantes e comissões sobre as vendas de pontos, produtos e vouchers de descontos. Segundo a companhia, a Pipz tem hoje mais de 10 mil usuários, entre cadastrados gratuitos e assinantes do clube.
A Pipz também apresentou ao jornal um laudo pericial da Justiça sobre a plataforma e declarou não ter ligações com a Telexfree, apesar de as redes sociais da pirâmide terem divulgado o lançamento da Pipz.
Com informações do UOL

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados