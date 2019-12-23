Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Show do ex-Beatle em 2014

Empresário diz à PF que Telexfree teria 85% dos ingressos de Paul McCartney

Às autoridades, Flávio Salles reforçou a ligação da pirâmide financeira com o show de Paul McCartney no Espírito Santo, em 2014. Indícios de lavagem de dinheiro foram revelados por A Gazeta em outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2019 às 22:37

Publicado em 22 de Dezembro de 2019 às 22:37

Carlos Costa e Carlos Wanzeler, chefões da Telexfree, chegando no DML para fazer exame de corpo delito, após serem preso pela Polícia Federal Crédito: Ricardo Medeiros
Em depoimento à Polícia Federal, o empresário Flávio Salles, produtor local do show de Paul McCartney no Espírito Santo, realizado em 2014, disse que Carlos Costa, um dos chefões da Telexfree, ficaria com 85% do lucro líquido da venda de ingressos para a histórica apresentação do ex-Beatle no Estado.
O depoimento reforça a ligação entre o financiamento do show e a Telexfree, alvo de inúmeros processos judiciais por crimes contra o sistema financeiro, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. O esquema ficou conhecido como a maior pirâmide financeira do mundo.

Veja Também

Antes de ser preso, líder da Telexfree jogou celular fora, diz PF

Como A Gazeta revelou em outubro, a empresa conhecida por ser o maior esquema de pirâmide do mundo, e por ter deixado prejuízos bilionários em vários países, esteve por trás do show. A reportagem exclusiva levantou indícios de lavagem de dinheiro.
O cachê do astro de Liverpool foi pago por um ex-líder da Telexfree apontado como um dos principais laranjas de Costa e de Wanzeler, cabeças da pirâmide. Na ocasião, a empresa e seus principais sócios estavam judicialmente bloqueados, impedidos de investir o dinheiro suspeito.
Flávio Salles prestou depoimento somente após a reportagem ser publicada. A Gazeta teve acesso a parte das declarações prestadas por ele. À PF, o produtor confirmou o que havia dito entrevista, mas foi além. Mencionou valores, percentuais e colocou Costa como beneficiário direto do show.
Flavio Salles era sócio da Capixaba Eventos (empresa que trouxe o show de Paul McCartney) com investimentos da Telexfree Crédito: Divulgação
"O show arrecadou R$ 5,5 milhões em venda de ingressos. A venda dos ingressos ficou muito abaixo do esperado. O Corpo de Bombeiros liberou a venda de 39 mil ingressos, mas a venda foi de 23 mil entradas. A proposta seria que Carlos Costa ficaria com 85% da venda do lucro líquido dos ingressos", afirmou aos federais.
A reportagem não localizou Flávio Salles neste domingo (22) para que ele comentasse o depoimento. O cachê custou cerca de US$ 3 milhões. Na época, cerca de R$ 8 milhões. 
O trecho do depoimento de Flávio foi incluído nos processos relacionados à ação penal mais recente aberta contra a Telexfree. A pirâmide é acusada de lavar dinheiro comprando um imóvel no Centro de Vitória por meio da empresa Capixaba Eventos. Essa firma foi a responsável por assinar o contrato para a vinda de Paul McCartney.
Existe outro inquérito na Justiça Federal que apura se os donos da Telexfree usaram o show do ex-Beatle no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, para lavar dinheiro. A reportagem não obteve informações sobre o andamento dele. 
As declarações de Flávio Salles foram consideradas porque, além de citar o percentual acordado com Costa, ele confirmou que o dono da Capixaba Eventos, Cleber Renê Rizério Rocha, foi inserido na sociedade a pedido de Carlos Costa e de Carlos Wanzeler, sem ter experiência no mercado musical. Três anos depois do show, Rocha foi preso nos Estados Unidos com cerca de US$ 17 milhões da Telexfree escondidos sob um colchão
Advogado de Carlos Costa, Rafael Lima afirmou que o acordo não se realizou porque o evento gerou prejuízos. "Se houve (o acordo para os 85%),  ficou na promessa porque o show deu prejuízo. Se houve, não se concretizou. A receita deu mal para cobrir custos operacionais". 
Ainda na reportagem publicada em outubro, A Gazeta explicou que, em casos de lavagem de dinheiro, nem sempre a recuperação integral dos valores investidos é o objetivo de quem comete o crime. Como a verba enviada para ser lavada é totalmente ilícita, qualquer parcela do montante que voltar limpo pode significar vantagem para o criminoso.

Veja Também

Chefões da Telexfree já saíram de presídio em Viana

O que a prisão dos chefões da Telexfree tem a ver com Paul McCartney

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato
Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados