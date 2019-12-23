Empresário diz à PF que Telexfree teria 85% dos ingressos de Paul McCartney

Carlos Costa e Carlos Wanzeler, chefões da Telexfree, chegando no DML para fazer exame de corpo delito, após serem preso pela Polícia Federal Crédito: Ricardo Medeiros

Em depoimento à Polícia Federal , o empresário Flávio Salles, produtor local do show de Paul McCartney no Espírito Santo, realizado em 2014, disse que Carlos Costa, um dos chefões da Telexfree, ficaria com 85% do lucro líquido da venda de ingressos para a histórica apresentação do ex-Beatle no Estado.

O depoimento reforça a ligação entre o financiamento do show e a Telexfree, alvo de inúmeros processos judiciais por crimes contra o sistema financeiro, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. O esquema ficou conhecido como a maior pirâmide financeira do mundo.

Como A Gazeta revelou em outubro , a empresa conhecida por ser o maior esquema de pirâmide do mundo, e por ter deixado prejuízos bilionários em vários países, esteve por trás do show. A reportagem exclusiva levantou indícios de lavagem de dinheiro.

O cachê do astro de Liverpool foi pago por um ex-líder da Telexfree apontado como um dos principais laranjas de Costa e de Wanzeler, cabeças da pirâmide. Na ocasião, a empresa e seus principais sócios estavam judicialmente bloqueados, impedidos de investir o dinheiro suspeito.

A Gazeta teve acesso a parte das declarações prestadas por ele. À PF, Flávio Salles prestou depoimento somente após a reportagem ser publicada.teve acesso a parte das declarações prestadas por ele. À PF, o produtor confirmou o que havia dito entrevista , mas foi além. Mencionou valores, percentuais e colocou Costa como beneficiário direto do show.

Flavio Salles era sócio da Capixaba Eventos (empresa que trouxe o show de Paul McCartney) com investimentos da Telexfree Crédito: Divulgação

"O show arrecadou R$ 5,5 milhões em venda de ingressos. A venda dos ingressos ficou muito abaixo do esperado. O Corpo de Bombeiros liberou a venda de 39 mil ingressos, mas a venda foi de 23 mil entradas. A proposta seria que Carlos Costa ficaria com 85% da venda do lucro líquido dos ingressos", afirmou aos federais.

A reportagem não localizou Flávio Salles neste domingo (22) para que ele comentasse o depoimento. O cachê custou cerca de US$ 3 milhões. Na época, cerca de R$ 8 milhões.

Existe outro inquérito na Justiça Federal que apura se os donos da Telexfree usaram o show do ex-Beatle no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, para lavar dinheiro. A reportagem não obteve informações sobre o andamento dele.

As declarações de Flávio Salles foram consideradas porque, além de citar o percentual acordado com Costa, ele confirmou que o dono da Capixaba Eventos, Cleber Renê Rizério Rocha, foi inserido na sociedade a pedido de Carlos Costa e de Carlos Wanzeler, sem ter experiência no mercado musical. Três anos depois do show, Rocha foi preso nos Estados Unidos com cerca de US$ 17 milhões da Telexfree escondidos sob um colchão

Advogado de Carlos Costa, Rafael Lima afirmou que o acordo não se realizou porque o evento gerou prejuízos. "Se houve (o acordo para os 85%), ficou na promessa porque o show deu prejuízo. Se houve, não se concretizou. A receita deu mal para cobrir custos operacionais".