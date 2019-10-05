Empresário diz que sem Telexfree o ES perderia show de Paul McCartney

"Eu não sabia. Para mim era uma empresa que trabalhava com marketing multinível e que estava pocando o balão, porque só se falava em Telexfree. E eu os procurei como um negócio, porque eles estavam nadando em dinheiro. Mas eu ‌não sabia‌ ‌que‌ ‌tinha‌ ‌briga‌ ‌na‌ ‌Justiça,‌ e ‌que‌ ‌tinha‌ ‌impedimento dos recursos.‌ ‌Tanto‌ ‌que‌ ‌eles‌ ‌conseguiram‌ ‌liberar‌ ‌o‌ ‌dinheiro,‌ ‌se‌ ‌não‌ ‌não‌ ‌teriam‌ ‌pago", conta.

O encontro aconteceu logo após ele ter voltado do Rio de Janeiro, onde se reuniu com o produtor nacional, Luiz Oscar Niemeyer, que à época estava à frente da Planmusic. De lá retornou com uma estimativa do show e fez uma projeção de venda de bares, de ingressos por setores e camarotes para apresentar aos investidores. "Informei a eles o valor e qual o risco. E o Costa só me falou: pode fazer que a gente garante", contou.