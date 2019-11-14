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Leilão com imóveis a partir de R$ 40 mil no Espírito Santo

Casas, apartamentos e propriedades rurais estão distribuídos em 19 municípios capixabas, além dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Bahia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 16:22

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 16:22

Leilão Crédito: Pixabay
Banestes vai leiloar imóveis na próxima quarta-feira (20). Ao todo são 63 lotes contendo propriedades rurais, casas, apartamentos e terrenos. Entre as propriedades que vão à leilão a mais barata é uma casa no centro de Vitória com lance mínimo no valor de R$ 40 mil.  Este será o terceiro leilão de imóveis do ano.
Os imóveis estão distribuídos em 19 municípios capixabas, além dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. No Espírito Santo, 33 imóveis ficam na Grande Vitória. Os demais estão nas cidades de Anchieta, Barra de São Francisco, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Iconha, Jaguaré, Laranja da Terra, Linhares, Mimoso do Sul e São Domingos do Norte.

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Os interessados em adquirir os bens ofertados contam com a opção de compra financiada pelo Banestes e/ou utilização de recursos do FGTS, dependendo do tipo de imóvel. Visitas aos locais dos bens a serem leiloados podem ser agendadas pelos telefones 0800-707-9272 e (27) 98134-1908.
Para participar do leilão eletronicamente, o interessado precisa efetuar o cadastro no site Hdleiloes. É necessário aceitar as regras de uso do site e enviar cópia dos documentos solicitados para que o cadastro seja liberado para oferta de lances. Poderão participar pessoas físicas e jurídicas.
Já o leilão presencial, também aberto ao público em geral, acontecerá no auditório do Banestes (Ed. Palas Center- Bloco B - 10º andar - Centro de Vitória), a partir das 15 horas do dia 20. Os lances serão conduzidos pela leiloeira oficial Hidirlene Duszeiko.
A lista e outras informações sobre o leilão podem ser consultadas no site do banco na seção leilões. A relação completa e respectivas fotos também estão no site da leiloeira oficial.

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