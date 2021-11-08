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Decisão liminar

Justiça determina que Codesa cancele demissão de 43 funcionários; entenda

Sob pena de multa, TRT concedeu liminar determinando que trabalhadores sejam reintegrados. Eles eram concursados, mas foram demitidos em 2019
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

08 nov 2021 às 19:44

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 19:44

Armazéns da Codesa no Cais Comercial do Porto de Vitória
Armazéns da Codesa no Cais Comercial do Porto de Vitória Crédito: Codesa/Divulgação
A Justiça do Trabalho determinou a reintegração liminar de 43 funcionários concursados da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) que foram demitidos no ano de 2019, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000 por trabalhador.
Entre os anos de 2017 e 2018, a estatal registrou um déficit de R$ 43 milhões. No primeiro semestre de 2019, a autoridade portuária apresentou um déficit aproximado de mais R$ 7 milhões. Em julho daquele ano, a Codesa publicou duas portarias anunciando a necessidade de contenção de gastos e apontando o corte de funcionários como alternativa.

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Além de buscar o reequilíbrio das contas, o foco em se tornar mais enxuta e eficiente também tinha o objetivo de tornar a Codesa mais atrativa para o mercado, já que o governo federal pretende privatizá-la. Após o Tribunal de Contas da União (TCU) apontar erros no projeto de desestatização, o leilão, que era previsto para este mês de novembro, deve ficar para o início de 2022.
No acórdão, datado de 18 de outubro deste ano e divulgado nesta semana, os magistrados Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 17ª região acataram recurso do Sindicato Unificado dos Trabalhadores da Orla Portuária (Suport-ES) e determinaram a "reintegração liminar dos substituídos, no prazo de cinco dias após a publicação, sob pena de multa diária de R$ 1.000 por trabalhador, limitado a R$ 10.000".
Dentre as justificativas, o sindicato argumenta que as dispensas dos trabalhadores não podem ser justificadas pela situação econômica da companhia, uma vez que a projeção orçamentária de 2021 prevê expectativa de incremento de receitas na ordem de R$ 35 milhões, que não podem ser creditados apenas à dispensa dos 43 funcionários.
A entidade também apontou “que a Codesa possui histórico conhecido de abuso no provimento de cargos em comissão, o que revela a necessidade de se dispensar tais ocupantes antes dos empregados concursados.”
O advogado André Moreira, que foi um dos autores do processo, observou que além desses fatores, os trabalhadores exerciam funções exclusivas do poder público, ao atuar junto à autoridade portuária do Espírito Santo.

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“No caso de ser uma companhia que exerce função pública, exerce função de autoridade portuária, delegada ao poder público portuário, o trabalhador que exerce essa função não pode ser demitido, se ele tem a função de fiscalizar, de impor a ordem. E todos esses 43 funcionários eram concursados, alguns deles até concursados da antiga atividade portuária antes da Codesa, que foram aproveitados por ela”, destacou o advogado.
Ele pondera que trata-se de uma virada, pois, em outros momentos, a relatora do processo, desembargadora Ana Paula Tauceda Branco, já havia se manifestado contrariamente à ação movida pelo sindicato.
Questionada sobre o processo, a Codesa informou simplesmente que “não irá se manifestar sobre o assunto.”
Uma semana depois da publicação do acórdão, o TRT emitiu uma sentença para um processo semelhante, no qual era solicitada a reintegração de um grupo de 19 funcionários demitidos pela Companhia Docas. Neste caso, tratava-se de uma decisão de mérito, e a Justiça foi favorável à Codesa, negando o pedido.
A decisão liminar que exigiu a reintegração dos 43 trabalhadores demitidos em 2019 ainda pode ter seu mérito analisado.

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