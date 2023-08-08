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Noroeste do ES

Indústria de produtos naturais investirá R$ 3,4 milhões em Nova Venécia

Projeto contempla modernização da fábrica, ampliação da produção de suplementos e geração de vagas de empregos diretos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2023 às 17:04

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 17:04

Fabricante de suplementos alimentares e produtos naturais, o Grupo Melcoprol, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo,  investirá cerca de R$ 3,4 milhões no Estado. O projeto contempla a modernização da planta industrial e a ampliação da produção de suplementos. Ainda há previsão de geração de empregos diretos até dezembro de 2027.
Com matriz administrativa e parque industrial 100% homologado pela Anvisa, a Melcoprol vende para todo o Brasil um mix de mais de 200 produtos, além de também atuar em pesquisa e desenvolvimento. 
“Os incentivos fiscais concedidos pelo Espírito Santo são essenciais para a manutenção das nossas atividades, pois geram maior competitividade a partir da inserção da produção capixaba no mercado nacional. Por meio dos investimentos e dos incentivos, a Melcoprol vai crescer de forma ainda mais sustentável. Dessa forma, contribuiremos com o aumento da arrecadação. A parceria entre o público e o privado resultará ainda na redução das desigualdades sociais regionais”, salientou Walter César Macedo da Silva. CEO da Melcoprol, empresa que é beneficiário do Programa de Incentivo ao Investimento do Espírito Santo (Invest-ES)

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O vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, salienta que a política tributária estadual contempla diversos setores econômicos e, ao permitir investimentos, gera oportunidades de emprego e renda para os capixabas.
“O Espírito Santo está caminhando para ser um grande parque industrial. Investimentos como esse têm se tornado cada vez mais comuns e isso nos motiva. Ao obter a concessão de incentivos fiscais, como o Invest e o Compete-ES, a empresa tem condições de adquirir novas tecnologias, se modernizar, qualificar mão de obra, reduzir custos e se tornar mais competitiva a ponto de conquistar novos mercados consumidores. Isso é geração de emprego e renda na veia”, disse Ferraço.
Com informações da Secretaria de Desenvolvimento do ES 

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