BR 101: concessionária está 'aberta ao diálogo' para renegociar contrato

BR 101 Sul: duplicação pode ser retomada Crédito: Mosaico Imagem

Diante da liberação do Tribunal de Contas da União (TCU) para a renegociação de contratos de concessão de infraestrutura devolvidos de forma amigável pelos concessionários, fica aberto o caminho para a retomada das obras de duplicação da BR 101 no Espírito Santo, que está sendo conduzida pela Eco101.

Questionada sobre o assunto, a Eco101 informa que o processo de relicitação segue em andamento, conforme o rito da Lei 13.448/2017. "Sem prejuízo do processo em curso, a Eco101 se mantém aberta ao diálogo com o governo e os órgãos de controle para explorar outra solução que atenda ao interesse público", frisa a concessionária.

A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), órgão do governo responsável pelo contrato, informou que, juntamente ao Ministério dos Transportes , vai analisar todos os apontamentos da decisão do TCU para, em seguida, iniciar as tratativas com todas as concessionárias que estão sob situação de devolução amigável, como é o caso da ECO 101, que administra a BR 101 no Espírito Santo.

"A possibilidade de repactuações dos contratos possibilitará o retorno de investimentos, garantindo a melhoria dos serviços prestados à população. A medida tem o potencial de injetar R$ 40 bilhões, ao longo dos próximos quatro anos, em estradas e ferrovias do país", diz a ANTT.

O que foi a decisão do TCU?

Há cerca de dois meses, o governo federal fez uma consulta ao TCU a respeito de relicitação dos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário. A consulta foi feita pelos ministérios de Portos e Aeroportos e dos Transportes e dizia respeito à possibilidade de a União aceitar que uma concessionária desista da relicitação e quais critérios deveriam balizar o processo de renegociação do contrato.

Nesta quarta (2), o TCU formulou um entendimento, considerado "histórico" pelos ministros, que permite a uma empresa que pediu para devolver uma concessão permanecer com o ativo, ou seja, à frente dos negócios.

O que acontece agora?

O entendimento do TCU abre caminho para Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), Ministério dos Transportes e EcoRodovias sentarem à mesa e se entenderem, pois a decisão permite ao ministério renegociar esses contratos, em vez de retomar as concessões e relicitá-las, mediante compromissos de novos investimentos.

O TCU determinou que uma série de medidas devem ser adotadas caso as partes envolvidas decidam pelo encerramento de processos de relicitação. O concessionário não pode, por exemplo, ter descumprido Termos de Ajustamento de Conduta firmados com a União. Outra exigência é que o concessionário manifeste formalmente o interesse em continuar prestando o serviço público objeto do contrato de concessão.

O que defendia o governo?

O governo queria saber se era possível um concessionário desistir de devolver um empreendimento — o que engloba também o aeroporto do Galeão, por exemplo —, porque defendia o entendimento de que seria melhor aceitar a desistência e renegociar os contratos do que ter de fazer uma nova licitação para o ativo.

Segundo o governo, a medida tem o potencial de injetar R$ 40 bilhões, durante os quatro anos da atual gestão federal, em estradas e ferrovias do país.

Para o ministro dos Transportes, Renan Filho, a expectativa é que os contratos renegociados sejam adequados à modelagem proposta pela nova gestão para as próximas concessões do setor: só os cinco leilões rodoviários previstos para este ano representam R$ 66 bilhões em investimentos privados e despesas operacionais.