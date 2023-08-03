Entidades do ES fazem parceria para oferecer capacitação profissional

A assinatura do convênio ocorreu na sede da Findes, em Vitória Crédito: Siumara Gonçalves/Findes

A presidente da Findes, Cris Samorini, destacou a importância da colaboração entre as entidades. “Na conversa, percebemos que temos sinergias em vários aspectos, entre eles a qualificação de mão de obra. Discutimos sobre a necessidade da inserção de mais mulheres e PCDs nas indústrias. É muito importante qualificarmos pessoas em situação de vulnerabilidade social para que elas tenham oportunidade para mudar a sua realidade.”

Ela também colocou as áreas da Findes e o Observatório da Indústria à disposição da Defensoria para contribuir com o projeto. "Queremos partilhar isso para realizarmos um excelente trabalho colaborativo e que de fato contribua transformando a vida das pessoas que mais precisam", destacou.

O defensor público-geral do Espírito Santo, Vinícius Chaves de Araújo, explicou que a Defensoria Pública atende pessoas em situação de vulnerabilidade social ou famílias que ganham até três salários-mínimos.

Segundo o defensor público-geral, apesar da capilaridade da instituição, uma parte da população ainda não consegue ter acesso a ela e o convênio com a Findes vai ajudar a levar mais oportunidades para esse grupo.