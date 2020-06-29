Idade mínima para novo servidor do ES se aposentar passa a valer

IPAJM analisa os pedidos de aposentadoria dos servidores. Novas regras vão entrar em vigor Crédito: Rodrigo Gavini

Segundo o governo, esse prazo foi necessário para adequar o sistema do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e também para não prejudicar os servidores que já estavam prestes a se aposentar.

O IPAJM precisou se adaptar e, na época da sanção da lei, houve consenso para dar esse prazo de seis meses para que a reforma não alcançasse quem já estava na iminência de se aposentar e também abriu uma oportunidade para acertar os sistemas que fazem os cálculos. Hoje já está tudo pronto, comentou o procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula.

Dentre as mudanças propostas pelo governo estadual e aprovadas pelos deputados estaduais algumas são voltadas para quem ainda vai ingressar no serviço público estadual e outras são voltadas para os servidores que já estão na ativa. Dentre as principais mudanças estão o aumento na idade mínima para a aposentadoria, a determinação do tempo mínimo de contribuição, a mudança na alíquota de contribuição do servidor, a definição das regras de transição, entre outras.

Vale destacar que as alterações aprovadas não vão influenciar na aposentadoria daqueles servidores que alcançaram, até 30 de junho, o direito ao benefício. Nestes casos, ainda que o servidor faça o pedido após a entrada em vigor das novas regras ele poderá se aposentar ainda pela legislação anterior  de acordo com a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), somente no Executivo 940 servidores trabalham em abono permanência: ou seja, têm o direito de se aposentar pelas regras antigas, mas seguem trabalhando normalmente.

Outra alteração importante vai atingir parte do atual quadro do funcionalismo e todos os novos futuros contratos. É a mudança no cálculo do benefício. Além de ter a aposentadoria definida a partir da média de 100% das contribuições (antes eram excluídas os 20% menores pagamentos), o servidor só conseguirá receber o valor integral desse cálculo se completar 40 anos de contribuição. A norma vale tanto para homens quanto para mulheres.

MUDANÇAS PARA NOVOS SERVIDORES

De uma forma geral, as regras aprovadas pelo governo estadual seguem as mesmas que foram aprovadas em nível nacional pelo Congresso. Assim, a idade mínima para os servidores que ainda vão ingressar no serviço público passa de 60 para 65 anos, no caso dos homens, e de 55 para 62 anos, no caso das mulheres.

Além da idade mínima os servidores também deverão respeitar o tempo de contribuição. Tanto para homens quanto para mulheres é preciso contribuir com a previdência por 25 anos  sendo, pelo menos, 10 anos no serviço público. Os últimos 5 anos de serviço público terão que ser efetuados no cargo em que será concedida a aposentadoria.

Para os novos professores também há um aumento da idade mínima, mas ela é um pouco menor na comparação com outros servidores. Os docentes homens, que hoje se aposentam com 55 anos de idade e 30 de contribuição, vão precisar trabalhar até os 60 anos e ter 25 anos de contribuição.

Já as mulheres, que atualmente se aposentam com 50 anos de idade e 25 anos de contribuição, vão precisar trabalhar até os 57 anos  permanecendo com 25 anos de contribuição.

Nos dois casos, os profissionais deverão ter 10 anos no serviço público e os últimos cinco anos terão que ser efetuados no cargo em que será concedido o benefício.

Ainda se tratando dos servidores que vão ser contratados a partir de julho, os policiais civis e agentes penitenciários e socioeducativos passarão a ter idade mínima de 55 anos para pedir a aposentadoria  hoje não há idade mínima definida para essas categorias.

Além da idade, também serão necessários 30 anos de contribuição e 25 anos no exercício dessas funções. Não há diferenciação nas regras para homens e mulheres.

Uma mudança para todos esses novos servidores deve impactar no valor a ser recebido quando o trabalhador estiver aposentado. Isso porque, assim como na regra nacional, o Estado vai levar em consideração 100% das contribuições feitas ao longo da vida pelos servidores.

Até agora, os benefícios previdenciários eram calculados, em sua maioria, utilizando uma média aritmética de 80% das maiores contribuições feitas ao longo da vida ativa, excluindo assim as menores contribuições. A mudança, na prática, vai fazer com que os benefícios sejam menores.

O valor das aposentadorias também permanece limitado ao teto do INSS (hoje em R$ 5,8 mil). Atualmente, o valor do benefício de cada servidor varia de acordo com o ano de ingresso no serviço público estadual.