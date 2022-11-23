A Heringer tem unidade em Viana Crédito: Heringer/Divulgação

Fertilizantes Heringer anunciou nesta quarta-feira (23) ao mercado que R$ 50 milhões foram pagos indevidamente em contratos superfaturados feitos pela empresa. No relatório enviado também à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que encontrou evidências de fraudes no processo de contratação de serviços de manutenção.

A investigação contemplou o período entre o início de 2019 e agosto de 2022. O relatório divulgado aos acionistas aponta que houve manipulação indevida no processo de escolha das empresas prestadoras de serviço além de pagamento "excessivos" de valores, fora dos parâmetros do mercado.

As fraudes teriam ocorrido porque houve também falha nos controles internos da companhia.

Com o auxílio de assessores externos, a Heringer contabilizou o prejuízo, que soma R$ 50.717.884,14. Porém, a empresa ressaltou que a fraude não impacta de forma relevante "seu fluxo de caixa, sua condição financeira e operacional ou sua capacidade de honrar compromissos."

Your browser does not support the audio element. Heringer: investigação encontra R$ 50 milhões em fraudes em contratos

A companhia anunciou, no mesmo documento, que vai rever seu controles internos e contratar assessores externos especializados no assunto para evitar novas fraudes.

"Por fim, a Companhia informa que está avaliando, junto a seus assessores legais internos e externos, as medidas a serem adotadas em relação aos envolvidos nas irregularidades identificadas, no intuito de buscar a devida reparação pelos danos causados", diz o documento.



Mais denúncias

Durante o processo de investigação, a empresa afirma ter recebido denúncias de outros esquemas fraudulentos, relativas a potencial favorecimento de fornecedores de serviços de transporte.



Esses fatos serão apurados, de acordo com o comunicado, em uma segunda fase da investigação.



"A companhia reforça seu compromisso de total transparência e manterá seus investidores e o mercado em geral atualizados sobre o andamento da fase 2 da investigação, cujas atualizações, quando disponíveis, serão devidamente divulgadas conforme normas aplicáveis", finaliza o texto do fato relevante, assinado pelo diretor financeiro e de relações com o investidor da empresa, Julio Enrique Varela Gubitosi.

As ações da companhia abriram em queda de quase 2% mas se recuperaram durante o dia e estão cotadas a R$ 16,01. A Heringer tenta deixar a Bolsa de Valores e tornar-se novamente uma empresa de capital fechado, mas encontra dificuldades.

Acionistas minoritários têm questionado o valor das ações. Para fechar o capital, a EuroChem estaria propondo pagamentos de R$ 15 à vista ou R$ 19,96 a prazo. O valor proposto pelos acionistas, entretanto, seria pelo menos dez vezes o Ebtida (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa, um valor próximo a R$ 140.

A empresa está em recuperação judicial desde 2019. No início de 2022, a Heringer fechou um acordo para venda de seu controle acionário à companhia suíça EuroChem, líder mundial em fertilizantes, em um negócio avaliado em mais de R$ 554,6 milhões.



O fechamento da aquisição da Heringer pela Eurochem ocorreu no final do mês de março, mas, há vários meses, o valor das ações da companhia tem sido alvo de discussão e investigação. No primeiro semestre de 2021, os papeis chegaram a acumular alta de mais de 800% antes de começarem a decair.

Terceiro trimestre apontou prejuízo milionário

O relatório revelou que a receita bruta da companhia cresceu 91,9% em comparação com o mesmo período do ano passado, ficando em R$ 1,12 bilhão. Porém, o lucro antes dos impostos (Ebitda), retrocedeu 77%, caindo para R$ 24,12 milhões.