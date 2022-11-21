Feirão para renegociar dívidas começa nesta segunda (21) em Cariacica

A ação acontece na sede do Procon de Cariacica, na Avenida Kleber Andrade, 5, bairro Rio Branco. Cada empresa distribui 50 senhas por dia, das 9h às 15 horas, exceto na quinta (24), quando o feirão será de 8h às 12 horas, com distribuição de 25 senhas.
Todas, com exceção da Vivo, estarão presentes no evento. De acordo com o Procon de Cariacica, a empresa de telefonia disponibilizou um canal de atendimento em caráter de feirão.
Segundo o coordenador do Procon de Cariacica, Elberson de Lima Cabral, além de oferecer a possibilidade para os moradores quitarem seus débitos, o objetivo também é fomentar a economia do município. "O intuito é ajudar o munícipe a sanar as suas dívidas com as empresas para novamente terem crédito e poder de compra, e assim fazer a economia do município girar", informou.
Mais informações podem ser obtidas no WhatsApp (27) 98148-0330, pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (27) 3354-5504, (27) 3354-5512, (27) 3354-5513.