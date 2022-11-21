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Feirão para renegociar dívidas começa nesta segunda (21) em Cariacica

Nesta semana, entre segunda-feira (21) e sexta-feira (25), o Procon de cariacica realiza ação com o objetivo de facilitar a negociação entre moradores e empresas
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

21 nov 2022 às 10:35

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 10:35

Na segunda notificação, o comprador vai ter 15 dias para quitar dívida
Feirão acontece na sede do Procon de Cariacica Crédito: Freepik
Moradores de Cariacica que querem se livrar das dívidas terão uma grande oportunidade. Desta segunda-feira (21) até sexta (25), o Procon do município realiza um feirão de renegociação em parceria com as empresas Dacasa, Banestes, BMG, Cesan, Crefisa, AgoraCred e Vivo.
A ação acontece na sede do Procon de Cariacica, na Avenida Kleber Andrade, 5, bairro Rio Branco. Cada empresa distribui 50 senhas por dia, das 9h às 15 horas, exceto na quinta (24), quando o feirão será de 8h às 12 horas, com distribuição de 25 senhas.

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Todas, com exceção da Vivo, estarão presentes no evento. De acordo com o Procon de Cariacica, a empresa de telefonia disponibilizou um canal de atendimento em caráter de feirão.
Segundo o coordenador do Procon de Cariacica, Elberson de Lima Cabral, além de oferecer a possibilidade para os moradores quitarem seus débitos, o objetivo também é fomentar a economia do município. "O intuito é ajudar o munícipe a sanar as suas dívidas com as empresas para novamente terem crédito e poder de compra, e assim fazer a economia do município girar", informou.
Mais informações podem ser obtidas no WhatsApp (27) 98148-0330, pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (27) 3354-5504, (27) 3354-5512, (27) 3354-5513.

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