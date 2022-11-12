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Leonel Ximenes

Em menos de 24h, esgotam-se vagas para casamento gratuito em Cariacica

O amor está no ar:  40 casais vão regularizar juridicamente a sua união em evento promovido pela OAB local

Públicado em 

12 nov 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O casamento comunitário será realizado no dia 5 de dezembro, em Cariacica Sede
O casamento comunitário será realizado no dia 5 de dezembro, em Cariacica Sede Crédito: Divulgação
O amor está no ar: esgotaram-se em menos de 24h as senhas para os casais interessados em participar do primeiro casamento comunitário realizado pela OAB de Cariacica. A celebração é gratuita e será realizada no dia 5 de dezembro, em Cariacica Sede. Ao todo, 40 casais poderão celebrar o amor e formalizar a união civil.
O evento faz parte de uma grande ação social que encerrará as atividades de 2022 das Comissões da OAB Cariacica.
Para a advogada Kelly Andrade, presidente da OAB local, a iniciativa acontece como forma de proporcionar e garantir mais cidadania para a população, além de contribuir para os casais legalizarem sua situação civil, com isenção de taxas e emolumentos, e realizarem o sonho da cerimônia nupcial.
“Com essa ação social, a OAB de Cariacica fará uma grande entrega para sociedade, atendendo especialmente aqueles que mais precisam, com serviços sociais, de saúde e jurídicos, e das mais variadas áreas”, enfatiza.

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Além do casamento comunitário com tudo o que pede uma ocasião especial, a ação social contará com mais de 30 serviços prestados à população. “O casamento comunitário é apenas uma das dezenas de serviços que vamos oferecer para as comunidades através das Comissões temáticas da 11ª Subseção da OAB”.
Entre os serviços prestados, a população poderá realizar agendamento de consultas e mamografias, atendimento jurídico, retirada da 1ª e 2ª via de documentos, consulta veterinária, cortes de cabelo e credenciamento para vagas de trabalho. A programação também conta com apresentações musicais e atividades de lazer.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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