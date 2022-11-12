Em menos de 24h, esgotam-se vagas para casamento gratuito em Cariacica

O amor está no ar: esgotaram-se em menos de 24h as senhas para os casais interessados em participar do primeiro casamento comunitário realizado pela OAB
de Cariacica. A celebração é gratuita e será realizada no dia 5 de dezembro, em Cariacica Sede. Ao todo, 40 casais poderão celebrar o amor e formalizar a união civil.
O evento faz parte de uma grande ação social que encerrará as atividades de 2022 das Comissões da OAB
Cariacica.
Para a advogada Kelly Andrade, presidente da OAB
local, a iniciativa acontece como forma de proporcionar e garantir mais cidadania para a população, além de contribuir para os casais legalizarem sua situação civil, com isenção de taxas e emolumentos, e realizarem o sonho da cerimônia nupcial.
“Com essa ação social, a OAB
de Cariacica fará uma grande entrega para sociedade, atendendo especialmente aqueles que mais precisam, com serviços sociais, de saúde e jurídicos, e das mais variadas áreas”, enfatiza.
Além do casamento comunitário com tudo o que pede uma ocasião especial, a ação social contará com mais de 30 serviços prestados à população. “O casamento comunitário é apenas uma das dezenas de serviços que vamos oferecer para as comunidades através das Comissões temáticas da 11ª Subseção da OAB”.
Entre os serviços prestados, a população poderá realizar agendamento de consultas e mamografias, atendimento jurídico, retirada da 1ª e 2ª via de documentos, consulta veterinária, cortes de cabelo e credenciamento para vagas de trabalho. A programação também conta com apresentações musicais e atividades de lazer.