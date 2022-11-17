Presidente da Câmara de Cariacica é reeleito em sessão extraordinária

Em sessão extraordinária realizada na manhã desta quinta-feira (17), o vereador Lelo Couto (União Brasil) foi reeleito para comandar a Câmara de Cariacica pelos próximos dois anos. Por unanimidade, os 19 vereadores presentes na sessão reelegeram, além do presidente, todos os demais membros da atual Mesa Diretora da Casa para o biênio (2023-2024). Eles assumirão o novo mandato à frente do Legislativo municipal no dia 1º de janeiro de 2023.
Inicialmente prevista também para o dia 1º de janeiro de 2023, conforme disposto no Regimento Interno, a eleição foi antecipada pelos vereadores depois da aprovação de uma alteração na norma.
A mudança foi aprovada também em sessão extraordinária, realizada no último dia 10, um dia após a apresentação da proposta com assinatura de todos os vereadores. Ela prevê que a eleição para renovação da Mesa Diretora, ou seja, para o segundo biênio do mandato, poderá ser realizada “dentro da mesma legislatura, em até 60 dias antes do término do mandato de seus integrantes”. O registro da chapa pode ser feito até 24 horas antes da sessão de votação.
Do mesmo partido e aliado do prefeito Euclério Sampaio (União), Lelo Couto está no segundo mandato consecutivo e fará parte do comando da Câmara de Cariacica pelo terceiro biênio seguido. Entre 2019 e 2020 ele integrou a Mesa Diretora como 3º secretário. Em janeiro de 2021, foi eleito presidente da Casa pela primeira vez.
A posse da chapa está marcada para o dia 1º de janeiro de 2023, às 9 horas.
Composição da Mesa Diretora da Câmara de Cariacica - biênio 2023-2024
Presidente: Lelo Couto (União Brasil)
1º vice-presidente: Edson Nogueira (Podemos)
2º vice-presidente: Renato Machado (União Brasil)
1º secretário: Edgar do Esporte (União Brasil)
2º secretário: Paulo Foto (PP)
3º secretário: Flávio Preto (PSB)
Outras Câmaras também anteciparam eleição
A antecipação da eleição da Mesa Diretora da Câmara não foi algo exclusivo do Legislativo de Cariacica. Na Grande Vitória, a Casa foi a última eleger o comando para os próximos dois anos. Na Câmara de Vila Velha, a eleição ocorreu em junho deste ano, com sete meses de antecedência e Bruno Lorenzutti (Podemos) foi reeleito presidente.
Em Vitória, a eleição ocorreu em agosto deste ano e Armandinho Fontoura (Podemos) foi eleito para comandar a Casa a partir de janeiro de 2023. Também em agosto, a Câmara da Serra elegeu Saulinho da Academia (Patriota) por unanimidade para assumir a presidência do Legislativo serrano a partir de 2023.
Presidente da Câmara de Cariacica é reeleito em sessão extraordinária