Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Biênio 2023-2024

Presidente da Câmara de Cariacica é reeleito em sessão extraordinária

Lelo Couto (União Brasil) e todos os vereadores membros da atual Mesa Diretora da Câmara de Cariacica foram reeleitos para mais dois anos à frente da Casa
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

17 nov 2022 às 13:51

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 13:51

Vereadores reelegeram membros da atual Mesa Diretora da Câmara de Cariacica em sessão extraordinária
Vereadores reelegeram membros da atual Mesa Diretora da Câmara de Cariacica em sessão extraordinária Crédito: Reprodução/YouTube
Em sessão extraordinária realizada na manhã desta quinta-feira (17), o vereador Lelo Couto (União Brasil) foi reeleito para comandar a Câmara de Cariacica pelos próximos dois anos. Por unanimidade, os 19 vereadores presentes na sessão reelegeram, além do presidente, todos os demais membros da atual Mesa Diretora da Casa para o biênio (2023-2024). Eles assumirão o novo mandato à frente do Legislativo municipal no dia 1º de janeiro de 2023.
Inicialmente prevista também para o dia 1º de janeiro de 2023, conforme disposto no Regimento Interno, a eleição foi antecipada pelos vereadores depois da aprovação de uma alteração na norma. 
A mudança foi aprovada também em sessão extraordinária, realizada no último dia 10, um dia após a apresentação da proposta com assinatura de todos os vereadores. Ela prevê que a eleição para renovação da Mesa Diretora, ou seja, para o segundo biênio do mandato, poderá ser realizada “dentro da mesma legislatura, em até 60 dias antes do término do mandato de seus integrantes”. O registro da chapa pode ser feito até 24 horas antes da sessão de votação.
Do mesmo partido e aliado do prefeito Euclério Sampaio (União), Lelo Couto está no segundo mandato consecutivo e fará parte do comando da Câmara de Cariacica pelo terceiro biênio seguido. Entre 2019 e 2020 ele integrou a Mesa Diretora como 3º secretário. Em janeiro de 2021, foi eleito presidente da Casa pela primeira vez.

Veja Também

Serra: projeto para aumentar número de vereadores para 25 avança na Câmara

A posse da chapa está  marcada para o dia 1º de janeiro de 2023, às 9 horas.

Composição da Mesa Diretora da Câmara de Cariacica - biênio 2023-2024

Presidente: Lelo Couto (União Brasil)
1º vice-presidente: Edson Nogueira (Podemos)
2º vice-presidente: Renato Machado (União Brasil)
1º secretário: Edgar do Esporte (União Brasil)
2º secretário: Paulo Foto (PP)
3º secretário: Flávio Preto (PSB)

Outras Câmaras também anteciparam eleição

A antecipação da eleição da Mesa Diretora da Câmara não foi algo exclusivo do Legislativo de Cariacica. Na Grande Vitória, a Casa foi a última eleger o comando para os próximos dois anos. Na Câmara de Vila Velha, a eleição ocorreu em junho deste ano, com sete meses de antecedência e Bruno Lorenzutti (Podemos) foi reeleito presidente. 
Em Vitória, a eleição ocorreu em agosto deste ano e Armandinho Fontoura (Podemos) foi eleito para comandar a Casa a partir de janeiro de 2023. Também em agosto, a Câmara da Serra elegeu Saulinho da Academia (Patriota) por unanimidade para assumir a presidência do Legislativo serrano a partir de 2023.
Presidente da Câmara de Cariacica é reeleito em sessão extraordinária

Veja Também

Atos bolsonaristas: relatório de investigação sobre líderes no ES tem contradições

Ibitirama terá nova disputa para prefeito no dia 27 de novembro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Euclério Sampaio Câmara de Cariacica Núcleo ag União Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados