Presidente da Câmara de Cariacica é reeleito em sessão extraordinária

Inicialmente prevista também para o dia 1º de janeiro de 2023, conforme disposto no Regimento Interno, a eleição foi antecipada pelos vereadores depois da aprovação de uma alteração na norma.

A mudança foi aprovada também em sessão extraordinária, realizada no último dia 10, um dia após a apresentação da proposta com assinatura de todos os vereadores. Ela prevê que a eleição para renovação da Mesa Diretora, ou seja, para o segundo biênio do mandato, poderá ser realizada “dentro da mesma legislatura, em até 60 dias antes do término do mandato de seus integrantes”. O registro da chapa pode ser feito até 24 horas antes da sessão de votação.