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Orientações

BC fará mutirão de negociação de dívidas e alerta sobre superendividamento

Mutirão on-line vai acontecer de 1° a 30 de novembro, com a presença de mais de 160 instituições financeiras

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 13:58

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 out 2022 às 13:58
O Banco Central, em parceria com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Secretaria Nacional do Consumidor, farão mais uma rodada do mutirão on-line de negociação de dívidas e orientação financeira em novembro. Esta edição vai acontecer de 1º a 30 de novembro, com a presença de mais de 160 instituições financeiras, e fará um alerta sobre o superendividamento. No último mutirão, realizado em março de 2022, foram negociados 1,7 milhão de contratos em atraso durante 25 dias.
Segundo o BC, podem participar pessoas físicas que tenham dívidas em atraso contraídas de bancos ou instituições financeiras não atreladas a bens dados em garantia. O interessado deve acessar a página do Mutirão, onde encontrará orientações sobre como negociar a dívida em atraso, além de informações sobre como organizar suas finanças e melhorar sua saúde financeira.
Contas e dívidas
Contas e dívidas Crédito: Edson Reis/Secom-PMS
As negociações do mutirão serão realizadas por meio da plataforma Consumidor.gov.br ou dos canais diretos das instituições participantes, disponíveis na página do Mutirão. Também o interessado terá acesso ao link do Registrato, sistema do Banco Central com informações de dívidas com bancos e órgãos públicos, cheques devolvidos, contas, chaves Pix e operações de câmbio, e a plataforma de educação financeira Meu Bolso em Dia FEBRABAN.
Neste ano, o mote da campanha será o alerta sobre o superendividamento. "Pela lei, esses cidadãos superendividados têm direito à renegociação global, com todos os credores simultaneamente, possibilitando acordos mais adequados que a negociação com cada banco e a solução efetiva para o problema do superendividamento", explica o BC, em nota.
Dessa forma, o órgão afirma que a orientação é de que as pessoas com suspeita de superendividamento não renegociem suas dívidas pelo mutirão, mas busquem ajuda especializada nos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Os links estarão disponíveis na página da campanha.

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