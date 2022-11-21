IPAJM alerta aposentados e pensionistas sobre datas da Prova de Vida

Aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Espírito Santo (IPAJM) que ainda não se recadastraram este ano, por meio de Prova de Vida, devem ficar atentos ao período de recadastramento. Os segurados não recadastrados que fazem aniversário de maio a agosto de 2022 e estão com o pagamento do benefício bloqueado devem procurar uma agência do Banestes para regularizar a situação. Já os aniversariantes dos meses de setembro a dezembro de 2022 têm até o final deste ano para fazer o procedimento.