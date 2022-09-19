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Gestão fiscal

Governo do ES conquista novamente nota A do Tesouro Nacional

Selo de bom pagador foi alcançado pela 11ª vez consecutiva pelo Espírito Santo. Ministério da Economia ainda não divulgou ranking completo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 set 2022 às 18:58

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 18:58

O Espírito Santo recebeu, pela 11ª vez consecutiva, nota A na avaliação do Tesouro Nacional sobre as contas públicas. A classificação diz respeito à Capacidade de Pagamento (Capag) e funciona como uma espécie de selo de bom pagamento ou cadastro positivo. A nota foi informada ao governo do Estado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em ofício nesta segunda-feira (19).
O Ministério da Economia, ao qual é vinculado a STN, ainda não divulgou o ranking completo com a nota de todos os Estados, o que só deve acontecer em novembro. Em 2021, além do governo capixaba, os únicos a alcançarem a classificação máxima no ranking foram Paraíba, Mato Grosso, Rondônia e Roraima.
A nota A é a pontuação máxima numa escala que vai de A a D. Na prática, o resultado mostra que o Estado tem capacidade de poupança, que é pouco comprometido com endividamento e que tem liquidez, ou seja, tem dinheiro em caixa para cumprir com as obrigações financeiras. 
Calculadora
Estado do Espírito Santo alcançou novamente selo de bom pagador Crédito: Pixabay
Uma boa capacidade de pagamento, dessa forma, é sinônimo de boa gestão fiscal. Quanto maior o conceito recebido pelo Estado ou município, mais garantias existem de que não vai haver calote nos fornecedores e mais possibilidades de obter empréstimo avalizado pelo Governo Federal.
Conforme divulgado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), a metodologia avalia três indicadores: endividamento, poupança corrente e liquidez. O primeiro é calculado pela relação entre a dívida consolidada e a receita corrente líquida.
O segundo é definido pela relação entre a despesa corrente e a receita corrente ajustada. Já o terceiro advém da relação entre as obrigações financeiras e a disponibilidade de caixa bruta. Em todos os três, o Estado recebeu nota máxima.

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Análise fiscal do Espírito Santo

O Espírito Santo recebeu nota A na avaliação do Tesouro Nacional sobre as contas públicas
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“ESTADO TEM MEIOS PARA HONRAR TODOS OS INVESTIMENTOS”

Na avaliação do secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé, a nota A é uma espécie de garantia que o governo dá aos seus credores. “Isso mostra que o Estado tem meios para honrar todos os investimentos que têm sido feitos. E são poucos os Estados que, mesmo durante esse período de crise, têm essa garantia”, comenta.
O subsecretário do Tesouro Estadual, Bruno Pires Dias, por sua vez, lembrou que uma nova metodologia para cálculo da Capacidade de Pagamento do Estado deve entrar em vigor para a análise a ser feita em 2023.
“Essa alteração vai fazer com que seja ainda mais difícil conseguir a Nota A, mas o governo do Estado não medirá esforços para atender aos novos quesitos visando à manutenção do equilíbrio fiscal e a cobertura das despesas em dia”, destaca o subsecretário.

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