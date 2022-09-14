“Ainda estamos entre os 10 Estados mais competitivos do País”

Palácio Anchieta Crédito: Hélio Filho / Secom

De acordo com o Ranking de Competitividade dos Estados 2022, realizado anualmente pelo Centro de Liderança Pública (CLP), economia /espirito-santo-cai-cinco-colocacoes-em-ranking-de-competitividade-0922" class="link" target="_blank">o Espírito Santo é a 10ª federação mais competitiva do País. Em relação à colocação de 2021, o Estado caiu cinco posições.

Apesar da queda, para o governo estadual, a colocação do Espírito Santo ainda é positiva. De acordo com o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, a própria metodologia utilizada para o desenvolvimento do estudo limita a comparação entre um ano e outro.

“O Ranking de Competitividade se baseia em 86 indicadores, divididos em dez pilares. O problema é que muitos desses indicadores não estavam contemplados na última edição, sendo um limitador para a comparação. Além disso, a metodologia também une ações não apenas do Estado, mas do governo federal e dos municípios, assim como dos poderes Legislativo e Judiciário, o que torna o resultado complexo. E, apesar de tudo isso, ainda estamos entre os dez Estados mais competitivos do Brasil”, explica.

Pablo Lira Crédito: Arthur Louzada

No pilar que o Espírito Santo teve a pior avaliação, Eficiência da Máquina Pública, Lira explica que três indicadores não estavam no estudo do CLP de 2020. São eles: Prêmio Salarial Público-Privado, Equilíbrio de Gênero na Remuneração Pública Estadual e Equilíbrio de Gênero no Emprego Público Estadual.

"A administração pública não é tão volátil para, em dois anos, mudar tanto. Olhando a metodologia, não vemos um nível de transparência, o que demonstra uma certa inconsistência. Foram acrescentados três novos indicadores nesse pilar, que traz um resultado sintético dos três poderes." Pablo Lira - Diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones Santos Neves (IJSN),

No que tange a segurança pública, Lira avalia que o resultado do ranking mostrou o trabalho do Espírito Santo em reduzir o número de homicídios, mas que outros desafios continuarão sendo trabalhados pelo governo.

“Diminuímos o número de vítimas fatais no trânsito, mas caímos no índice que mede a morbidade no trânsito, que é o número de acidentes com vítimas não-fatais. Além disso, nesse pilar, vemos como um desafio a questão dos presos provisórios, indicador que tivemos um aumento. Nele, vemos a importância da atuação do Poder Judiciário e não apenas das ações do Estado”, disse.

BONS INDICADORES

Lira destacou que o Espírito Santo tem bons indicadores, apesar do resultado do ranking.

“Temos a menor mortalidade infantil, somos o segundo Estado com a maior esperança ao nascer, estamos com recorde na geração de emprego, de acordo com o Caged, e crescimento acima da média na área do Turismo. Ou seja, temos vários condicionantes que apontam que o Espírito Santo tem condições de melhorar na comparação nacional”, disse.

No entanto, segundo o diretor de Integração e Projetos Especiais , o resultado do ranking depende de várias frentes de trabalho, como as política s estadual, federal e municipais, assim como as ações dos três poderes.