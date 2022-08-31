ES em destaque no balanço de homicídios do Monitor da Violência

O Monitor da Violência, um portal de informações sobre violência que é coordenado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e G1, divulgou recentemente o balanço dos homicídios nos Estados brasileiros.

O monitor contabiliza as vítimas de homicídios dolosos (incluindo os feminicídios), latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, e lesões corporais seguidas de morte. O indicador de homicídios do monitor trabalha com essas estatísticas de forma agregada.

Nos seis primeiros meses de 2022, foram contabilizados 20,1 mil homicídios no Brasil, o que representa uma diminuição de 5% em relação mesmo período do ano passado. Esse número ainda é elevado, equivale a 111 assassinatos por dia e a 5 mortes violentas por hora.

Os pesquisadores que participaram do levantamento do Monitor da Violência assinalaram que um conjunto de fatores pode explicar a redução dos assassinatos no país, a saber, a) alterações no mercado de drogas ilícitas nacional, b) maior controle e influência dos governos sobre os criminosos, especialmente aqueles líderes que se encontram no sistema prisional, c) apaziguamento de conflitos entre facções em algumas unidades da federação, d) redução na proporção de jovens na estrutura demográfica, vale lembrar que as principais vítimas dos mencionados crimes são jovens do sexo masculino, e por fim e) políticas de segurança pública eficientes e eficazes.

Entre essas políticas públicas, os citados pesquisadores salientam o projeto Ceará Pacífico e o programa Estado Presente no Espírito Santo. Esses são considerados exemplos de políticas de segurança pública que integram com êxito ações de repressão qualificada e prevenção à criminalidade violenta.

O Espírito Santo alcançou uma redução histórica dos homicídios no 1º semestre de 2022 (485 casos) em relação ao mesmo período de 2021 (581 casos), o melhor resultado nos últimos 26 anos. Com uma queda de mais de 16%, o Espírito Santo foi 6º estado que evidenciou a mais forte diminuição dos assassinatos.