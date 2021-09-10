Multinacional de cimento vende operação no Brasil, incluindo fábrica no ES

LafargeHolcim vendeu ativos no país para diminuir níveis de endividamento Crédito: LafargeHolcim/Divulgação

A CSN Cimentos anunciou nesta sexta-feira (10) a compra das operações brasileiras da suíça LafargeHolcim, gigante do setor, por US$ 1,025 bilhão. Como apurou o Estadão , o negócio inclui as cinco plantas integradas de produção de cimento que operam no país, quatro estações de trituração, seis unidades de agregação e 19 unidades de mistura de concreto.

A Gazeta mostrou em abril que a LafargeHolcim, maior fabricante de cimento do mundo, mostrou em abril que a LafargeHolcim, maior fabricante de cimento do mundo, estava buscando vender todos os seus ativos no país para reduzir os níveis de endividamento da companhia. À época, a filial brasileira da empresa suíça tinha 10% do mercado brasileiro de cimentos.

Hoje, a LafargeHolcim tem pouco mais de uma dezena de fábricas no país, inclusive a unidade de moagem na Serra, adquirida do grupo Paraíso na década de 1990.

A planta, em funcionamento desde meados da década de 1980, aproveita a escória de alto-forno (um tipo resíduo da siderurgia) da ArcelorMittal Tubarão , que é moída, secada e redistribuída para outros locais do país, mas que também é utilizada na produção de cimento pela fábrica no Estado.

Em comunicado ao mercado nesta sexta, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informa que a aquisição "adiciona uma capacidade produtiva à da CSN Cimentos de 10,3 milhões de toneladas de cimento por ano (“MTPA”) por meio de plantas de cimentos estrategicamente localizadas no Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, além de substanciais reservas de calcário de alta qualidade e unidades de concreto e agregados".

Com a operação, a CSN aposta no crescimento do setor no país. "Este movimento se insere na estratégia de expansão da CSN Cimentos em meio à recuperação do consumo de cimento no Brasil, demonstrando a capacidade da empresa de assumir papel de destaque no setor", diz o fato relevante.