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Reabertura do comércio

Fiscalização: 50 comerciantes são advertidos na Grande Vitória

Ninguém foi multado. Segundo o corpo de bombeiros, a primeira semana de fiscalização vai priorizar a orientação aos lojistas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 20:03

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 20:03

Data: 11/05/2020 - ES - Vitória - Fiscalização do Corpo de Bombeiros e também fiscais da Prefeitura de Vitória no comércio do Centro de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
 Fiscalização do Corpo de Bombeiros e também fiscais da Prefeitura de Vitória no comércio do Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Cinquenta comércios na Grande Vitória foram advertidos pelas equipes de fiscalização no primeiro dia de abertura alternada da atividade comercial, nesta segunda-feira (12). As principais irregularidades, segundo o Corpo de Bombeiros, tiveram relação com  uso de máscaras e com o desrespeito à quantidade máxima de clientes autorizada no estabelecimento.
Ao todo, 374 unidades comerciais foram vistoriadas por  agentes dos municípios e pelos bombeiros em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Das 50 advertências, 21 foram verbais e outras 29 acarretaram uma notificação escrita. Ninguém foi multado.
"Foram descumprimentos mais leves. Esta primeira semana tem mais o objetivo de esclarecer dúvidas das pessoas com relação às regras, que são novas. São questões sobre o horário de funcionamento, os dias, a ocupação dos estabelecimentos e outras que as pessoas não estão acostumadas", afirmou o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado, coronel Alexandre Cerqueira.

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Como as fiscalizações terminam tarde da noite, até a publicação desta reportagem ainda não havia dados consolidados sobre as operações desta terça-feira (12).

NOVAS REGRAS

Segundo o decreto publicado no último fim de semana pelo governo do Estado, a atividade comercial está autorizada a funcionar em dias alternados na Grande Vitória e outros municípios de risco alto para transmissão do novo coronavírus.

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Lojas que vendem produtos de uso pessoal, como roupas, calçados e perfumaria, abrem nos dias pares.  Aquelas que comercializam produtos de uso não pessoal, como material de construção, automóveis e eletrodomésticos, devem funcionar nos dias ímpares do calendário.
Além disso, é preciso observar regras como uso de máscara em todos os clientes e funcionários, além de limitação de um comprador para cada 10 m² de loja.

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