Fiscalização: 50 comerciantes são advertidos na Grande Vitória

Fiscalização do Corpo de Bombeiros e também fiscais da Prefeitura de Vitória no comércio do Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Cinquenta comércios na Grande Vitória foram advertidos pelas equipes de fiscalização no primeiro dia de abertura alternada da atividade comercial, nesta segunda-feira (12). As principais irregularidades, segundo o Corpo de Bombeiros, tiveram relação com uso de máscaras e com o desrespeito à quantidade máxima de clientes autorizada no estabelecimento.



Ao todo, 374 unidades comerciais foram vistoriadas por agentes dos municípios e pelos bombeiros em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Das 50 advertências, 21 foram verbais e outras 29 acarretaram uma notificação escrita. Ninguém foi multado.



"Foram descumprimentos mais leves. Esta primeira semana tem mais o objetivo de esclarecer dúvidas das pessoas com relação às regras, que são novas. São questões sobre o horário de funcionamento, os dias, a ocupação dos estabelecimentos e outras que as pessoas não estão acostumadas", afirmou o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado, coronel Alexandre Cerqueira.

Como as fiscalizações terminam tarde da noite, até a publicação desta reportagem ainda não havia dados consolidados sobre as operações desta terça-feira (12).



NOVAS REGRAS

Lojas que vendem produtos de uso pessoal, como roupas, calçados e perfumaria, abrem nos dias pares. Aquelas que comercializam produtos de uso não pessoal, como material de construção, automóveis e eletrodomésticos, devem funcionar nos dias ímpares do calendário.

