Entrada gratuita

Feira de inovação vai ter disputa entre startups em Vitória

Feira InovaES acontece no Clube Álvares Cabral, em Vitória, na terça (29) e quarta-feira (30); primeiro lugar recebe R$ 10 mil

O Espírito Santo será palco para talentos da inovação nesta terça (29) e quarta-feira (31). Entre as atrações, está o Desafio de Startups com uma disputa ao vivo que vai selecionar cinco iniciativas promissoras. Os prêmios podem chegar a R$ 10 mil em dinheiro. >

O desafio, que vai funcionar como uma vitrine para empreendedores, está marcado para o segundo dia do evento, na quarta-feira (30). A banca avaliadora será formada por especialistas do ecossistema de inovação que vai julgar soluções criativas, tecnológicas e de impacto. Ao final da disputa, três startups serão premiadas. O primeiro lugar recebe R$ 10 mil, enquanto o segundo lugar leva R$ 5 mil, e o terceiro, R$ 2 mil.>

A Feira InovaES reúne mais de 150 startups, sendo 30 delas de fora do Estado, experiências imersivas, painéis, exposições e atrações culturais. Além de movimentar o setor produtivo e gerar negócios (com expectativa de R$ 20 milhões em volume), o evento também fortalece a educação científica e tecnológica>

O evento faz parte do programa InovaPop, realizado com apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).>