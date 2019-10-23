Reforma aprovada

Especialistas acreditam que Previdência vai puxar outras reformas

Texto-base foi aprovado em segundo turno nesta terça-feira (22). Para economistas, isto vai ajudar na aprovação de outras reformas macroeconômicas

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 05:00 - Atualizado há 6 anos

Previdência: expectativa é que reforma destrave investimentos Crédito: Vitor Jubini/Arquivo

A nova Previdência, aprovada pelo Senado nesta terça-feira (22), deve atrair investimentos para o país e abrir espaço para que outras reformas, como a tributária, também sejam adotadas. O resultado da votação é visto por especialistas como positivo para o mercado. O texto-base teve 60 votos a favor e 19 contra, mas dois destaques ainda serão votados na manhã desta quarta-feira (23).

De acordo com o professor e doutor em Contabilidade e Controladoria Fernando Galdi, a aprovação da reforma da Previdência é uma vitória do governo, que deve ganhar força para a votação de outras medidas que têm sido estudadas para alavancar a economia do país. Pela primeira vez, foi estabelecida uma idade mínima para aposentar, de 62 anos para mulheres e 65 para homens - a maior mudança no sistema em três décadas.

"Apesar do governo estar em um momento político conturbado, a equipe econômica conseguiu aprovar uma reforma abrangente. Uma mudança com uma profundidade como esta é difícil de ser aprovada até mesmo em outros países. Isto é motivo de brinde para o governo e com certeza deve influenciar na aprovação de outras reformas que vem sendo estudadas, como a tributária e a administrativa", ressaltou.

CONTAS PÚBLICAS

Galdi também chama atenção para perspectiva positiva que a reforma traz para o governo com um alívio nas contas públicas.

“A nova Previdência vai gerar uma economia grande e isso desafoga o caixa do governo. A aprovação da reforma sinaliza para os investidores que o Brasil está preocupado em resolver problemas estruturais e que está consciente que estas medidas são necessárias para o desenvolvimento econômico do país”, diz.

Para o economista e sócio da Valor Investimentos Paulo Henrique Corrêa, a nova Previdência gera mais estabilidade para que o país volte a receber investimentos.

"Os investidores e empresários buscam um modelo de economia mais estável para os negócios e essa reforma é um passo muito importante para criar um ambiente favorável para isso. Traz um conforto para o mercado, que via a economia descer ladeira abaixo" Paulo Henrique Corrêa Economista e sócio da Valor Investimentos

Corrêa salienta que a reforma da Previdência, contudo, é apenas uma das medidas para que a confiança no mercado seja retomada. Mas ele acredita que é um passo importante para uma nova perspectiva econômica.

"É claro que a nova Previdência não vai resolver tudo sozinha, mas ajuda até mesmo a dar força para que novas reformas venham e aqueçam o mercado, e resolva o problema das contas públicas", finalizou.

