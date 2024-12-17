ES tem 4,1 mil pessoas vivendo em casas de taipa sem revestimento

Pelo menos 4,1 mil pessoas moram em casas de taipa sem revestimento, enquanto 1,3 mil vivem em domicílios com paredes de madeira aproveitada de tapume, embalagens e andaimes no Espírito Santo

O que diz o Censo?

Restos de materiais dão origem a moradias no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Em relação ao material das moradias, além da taipa sem revestimento e das madeiras aproveitadas, o Censo ainda mostra que o material predominante das paredes externas das casas capixabas é o de alvenaria ou taipa com revestimento, presentes em 92,5% dos lares capixabas, onde vivem 3,5 milhões de pessoas.

O segundo material mais comum levantado pelo IBGE foi o de alvenaria sem revestimento, somando 92.175 casas, onde vivem 255.415 pessoas, seguido por madeira para construção, com 2.757 domicílios, abrigando 7.263 moradores.

Os lares nas cidades

Segundo o Censo, Cariacica é a cidade com o maior número de imóveis feitos de madeira aproveitada, totalizando 109 domicílios construídos com o material, o que equivale a 22% dos 481 imóveis desse tipo no Estado. No tipo de casas erguidas com madeira para construção, a cidade da Grande Vitória também possui o maior número, tendo 267 lares desse tipo entre os 2.757 em solo capixaba.

Já entre os lares de taipa sem revestimento, que totalizam 1.457 domicílios, a Serra tem a maioria dos imóveis: são 203, representando 13% de todo o Estado. Em relação às casas de alvenaria sem revestimento, onde vivem 255.415 pessoas, há 92.175 imóveis, sendo que Cariacica registra 41 mil deles.

Proporcionalmente, segundo o IBGE, na investigação do material predominante nas paredes externas do domicílio, a categoria de alvenaria ou taipa com revestimento abarcava mais de 80% da população residente em domicílios particulares permanentes em todos os municípios do Estado.

“As proporções mais elevadas foram registradas em Dores do Rio Preto (99,1%), Bom Jesus do Norte (98,8%) e Iúna (98,3). Já Governador Lindenberg (84,1%), Viana (86,6%) e Conceição da Barra (86,6%) apresentaram os menores percentuais para esse tipo de revestimento”, divulgou o órgão estatístico