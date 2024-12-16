Supernavio parte de Vitória rumo à Malásia em viagem movida pelo vento

Sohar Max tem 5 rotores cilíndricos com 35 metros de altura e 5 metros de diâmetro cada um Crédito: Divulgação

O maior teste mundial de navio com velas rotativas teve início na última sexta-feira (13) em uma embarcação que partiu do Porto de Tubarão, em Vitória, rumo à Malásia. Com 362 metros de comprimento e capacidade para transportar 400 mil toneladas, o Sohar Max saiu do Espírito Santo carregado com minério de ferro e usará a força do vento para diminuir o consumo de combustível e a emissão de gás carbônico até chegar ao destino final.

O teste realizado no Sohar Max, um gigante do tipo Valemax, é o quinto projeto de energia eólica instalado em navios que prestam serviço para a Vale , apoiados ou financiados pela empresa. Outros dois estão previstos até o fim de 2025.

O navio conta com cinco rotores cilíndricos com cerca de 35 metros de altura e 5 metros de diâmetro cada um. Esses equipamentos giram para criar uma diferença de pressão de forma a mover o navio para a frente, a partir de um fenômeno conhecido como efeito Magnus, o mesmo que é responsável por fazer com que bolas de futebol, por exemplo, façam curvas no ar quando chutadas com efeito.

O uso dessa tecnologia possibilita a redução de potência e consumo de combustível do motor principal da embarcação quando as condições de vento são favoráveis, sem perda de velocidade e mantendo o tempo de viagem. A expectativa é que as velas permitam ganhos de eficiência de até 6% e uma consequente redução anual de até 3 mil toneladas de CO​2 equivalente por navio.

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“Nos últimos anos, a Vale tem fomentado iniciativas para a adoção de energia eólica, que terá papel central na descarbonização do transporte marítimo de minério de ferro”, afirma o diretor de Navegação da Vale, Rodrigo Bermelho.

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A instalação de velas rotativas no Sohar Max é o sexto e mais recente acordo da Vale com a armadora Asyad, de Omã, para a implantação de pilotos de tecnologias inovadoras em quatro navios fretados pela mineradora. Em todos, foram instalados sistemas de coleta de dados em tempo real para monitoramento das tecnologias.

O navio está no 13º ano de afretamento de um contrato de 25 anos. Ainda assim, a mineradora custeia os testes e o acompanhamento das velas rotativas, na fronteira deste tipo de tecnologia. Só a adaptação deste navio custou US$ 13 milhões (R$ 78 milhões).