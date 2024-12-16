Dados do Censo 2022 mostram que 90,4% da população capixaba têm acesso à internet Crédito: Shutterstock

Os dados, divulgados na manhã de quinta-feira (12), também tratam de informações relacionadas à condição de ocupação , material das moradias e tamanho das casas brasileiras.

Em relação ao acesso à internet, 90,4% da população capixaba tinham acesso ao serviço de conectividade, enquanto os outros 9,6% não possuíam. Nesse grupo, a maioria das pessoas sem internet eram as pretas, indígenas e pardas, respectivamente.

Entre a população que se autodeclara preta no Estado, 35,8% do grupo registrou a ausência de acesso domiciliar à internet. Entre os pardos, a proporção foi de 31,5%, enquanto indígenas somaram 33,7% sem internet. Entre a população branca, 18,2% declararam não ter conexão em casa e, entre as pessoas que autodeclaram como amarelas, a proporção sem internet foi de 18,7%.

Your browser does not support the audio element. 1 a cada dez moradores não tem internet em casa no ES

Por serem dados preliminares e por ser a primeira vez que o IBGE faz o levantamento das condições de acesso à internet nas casas, não é possível fazer comparações históricas — como a feita sobre o aumento de domicílios alugados no Estado —, já que o recorte não foi feito em Censos como os de 2000 e 2010.

Proporção dos moradores em domicílios particulares permanentes com características selecionadas, segundo a cor ou raça (%) Crédito: IBGE

Entretanto, segundo Gilberto Sudré, especialista em Segurança da Informação e Computação Forense, os números relacionados à ausência de internet nos lares capixabas podem ser explicados por desigualdades sociais e por falta de infraestrutura em áreas rurais e remotas, por exemplo.



“Muitas famílias de baixa renda não consegue arcar com os custos de equipamentos, como os computadores, celulares e serviços de internet. Então, isso pode limitar o acesso dessas famílias a tecnologias básicas. Obviamente que a internet tem uma boa estrutura em grandes cidades, mas em áreas rurais e remotas pode ser diferente, o que pode explicar a ausência dela”, explica Sudré.

O especialista ainda pontua que a baixa escolaridade de determinados grupos da sociedade também podem refletir a falta de conectividade.

“As famílias com um menor nível de instrução podem ter menor interesse ou até baixo conhecimento sobre o uso da internet, o que também pode reduzir essa demanda pela conexão. Além disso, temos a falta de políticas públicas para uma maior e melhor exposição da internet para quem precisa”, pontua.

Ainda de acordo com Sudré, o alto custo de determinados serviços ligados à internet também é um fator relevante para a ausência da mesma em alguns lares, o que acaba contribuindo com a limitação do acesso às oportunidades de educação, trabalho e demais serviços essenciais.

Ausência de máquina de lavar

Ainda conforme o IBGE, 26,8% dos residentes no Estado não possuíam máquina de lavar roupas. Ao mesmo tempo, o item tem registrado crescimento nos lares capixabas, já que, no Censo de 2000, a proporção da população com o eletrodoméstico era de 30,5% e, em 2010, eram 43,7%. No Censo atual, a porcentagem que possui o item chega aos 73,2%.

Vale salientar que esta é a primeira divulgação do questionário amostral do Censo Demográfico 2022. A pesquisa considera os domicílios particulares permanentes ocupados. Não inclui moradores de domicílios improvisados e coletivos, tampouco domicílios de uso ocasional ou vagos.