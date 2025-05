Gás natural

ES Gás inicia obras para ligar mais 5 mil clientes à rede em Vila Velha

Distribuidora começa nesta semana obras para ampliar em quase 20 quilômetros a rede de gás no município

Publicado em 21 de maio de 2025 às 17:00

Obras da ES Gás devem se concentrar nos bairros Praia da Costa, Itapuã, Praia de Itaparica e Novo México Crédito: Pix Fotografia

Com previsão de investimento de R$ 1 bilhão no Espírito Santo nos próximos cinco anos, a ES Gás inicia nesta semana obras de expansão da rede de distribuição previstas para 2025 em Vila Velha. Ao longo do ano, a distribuidora de gás natural canalizado no Espírito Santo quer ampliar em quase 20km a rede no município. >

Além do crescimento na rede de distribuição, a ES Gás também prevê a ligação de aproximadamente 5 mil novos clientes em Vila Velha. De acordo com a empresa, as obras devem se concentrar nos bairros Praia da Costa, Itapuã, Praia de Itaparica e Novo México.>

“A ES Gás tem atuado pela democratização e diversificação energética do Espírito Santo, ofertando à população capixaba um energético mais limpo e seguro, com fornecimento confiável e de qualidade. Vila Velha desempenha um papel fundamental nesse processo, por sua presença industrial e pelo acelerado crescimento urbano”, comenta o diretor técnico comercial da ES Gás, Raphael Pereira.>

ES Gás inicia obras para ligar mais 5 mil clientes à rede em Vila Velha

A ES Gás hoje está presente em 14 cidades do Espírito Santo, sendo a chegada ao último município, Guarapari, anunciada no final do ano passado. A intenção da concessionária é levar a rede de gás natural nos próximos cinco anos para Pedro Canário, Nova Venécia, Jaguaré, Domingos Martins e Mimoso do Sul.>

>

Como serão as obras

Segundo a ES Gás, as atividades de expansão são realizadas por meio de perfuração direcional, uma técnica moderna de instalação de tubulações subterrâneas sem a necessidade de escavações abertas contínuas. O modelo, conhecido como método não destrutivo, evita transtornos no trânsito e reduz impactos à sociedade e ao meio ambiente.>

O processo começa com um mapeamento detalhado do subsolo para identificar redes já existentes e definir um trajeto seguro. Em seguida, uma máquina perfura o solo de forma controlada, guiada por sensores que permitem curvas e ajustes de profundidade, sem a necessidade de abrir valas ao longo de todo o percurso. >

Após a perfuração, a tubulação é puxada por dentro do túnel criado, conectada e testada. Quando a atividade é finalizada, a ES Gás realiza a recomposição da via, com pavimentação permanente.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta