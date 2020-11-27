Empresas fretam até avião para acelerar entrega na Black Friday

Empresas fretam até avião para acelerar entregas durante Black Friday Crédito: Pixabay

Quem está acostumado a comprar na internet durante o período de ofertas da Black Friday já deve estar acostumado aos prazos de entrega estendidos devido à grande demanda por produtos. Neste ano, mais que nunca, a tendência é que os consumidores façam suas compras principalmente pela internet. Diante disto, empresas estão fretando até avião para agilizar as entregas.

É o que fez o Mercado Livre, que criou uma frota de aviões para entrega exclusiva de compras on-line. A iniciativa, chamada de Meli Air, conta com quatro aeronaves dedicadas à operação, atuando sete dias por semana.

A tendência é que o investimento amplie as possibilidades de entrega, permitindo que alguns consumidores recebam seus pedidos inclusive de um dia para o outro.

A estratégia, que pode ser considerada ousada, é única até então. Mas outras empresas  tanto no e-commerce , quanto no comércio local  também buscaram formas de acelerar os procedimentos de entrega, de modo que o consumidor não tenha que esperar muito tempo para receber seus pedidos.

A Magazine Luiza, por exemplo, informou que investiu pesado em abertura e automação dos centros de distribuição (CDs), abertura de novos CDs, aumento da malha própria, aquisição de transportadores logísticos.

Além disso, contratou 2 mil funcionários em meio à pandemia, e, para este final de ano, está contratando outros 3 mil profissionais para atuar nos centros de distribuição CDs da marca. Com isso, a empresa praticamente dobrou o quadro de colaboradores, que era composto por cerca de 5.200 pessoas no início de 2020.

Em linhas gerais, todos os setores da operação foram impactados. Esses reforços irão ampliar nossa capacidade de recebimento, separação, embalagem, expedição, atendimento e planejamento, explicou a empresa, em nota.

A companhia ressaltou ainda que, durante a pandemia, sua operação tornou-se 100% digital, com as lojas fechadas. Em função disso, houve a necessidade de aumentar a capacidade de entrega significativamente, o que permite suportar o aumento de demanda da Black.

No site, claro, adequamos os prazos de entrega para prazos que correspondem com a realidade da Black. Durante a Black do ano passado, conseguimos manter o selo de qualidade do Reclame Aqui.

Se por um lado os sites de compra moveram esforços para que as compras cheguem mais rapidamente aos consumidores, por outro, as lojas físicas que atuam no Estado se planejaram com antecedência para garantir que os clientes encontrem o que buscam durante o período de ofertas.

As lojas se prepararam, compraram com antecedência, justamente porque sabiam que seria um período de maior demanda. O consumo ficou represado durante o ano, e a tendência é que haja uma recuperação durante o período de compras da Black Friday e do Natal, observou o vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), Idalberto Moro.

Joanir Smarçaro, proprietário da Móveis Conquista, por exemplo, destaca que, durante a pandemia, houve déficit na produção de móveis, e, diante disto, sua empresa se prepara já há mais de 120 dias para manter um estoque que atenda o cliente neste período.

E quanto à entrega, já estamos com uma frota de caminhões e equipe preparados para esse atendimento. Houve um investimento na equipe de logística com a contratação de mais nove pessoas e compramos mais dois caminhões.

A hamburgueria Me Chicken, em Cachoeiro de Itapemirim, já conta com dezesseis motoboys, e pretende reforçar o quadro com a contratação de outros profissionais especificamente para a sexta-feira (27), data oficial da Black Friday. A empresa vai oferecer descontos em alguns produtos, e espera um aumento natural na demanda.

A MiniHaus, loja especializada em mobiliário e acessórios infantis, na Praia do Canto, em Vitória , também se preparou para a data. As proprietárias, Janaína Faria e Nathalia Faria, encomendaram os produtos  como berços, camas montessorianas e peças de enxoval, por exemplo  com dois meses de antecedência para que chegassem a tempo da semana de ofertas, evitando imprevistos como ausência de matéria-prima no mercado, ou recesso das indústrias.