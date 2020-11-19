Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Patrocinado
  • Black Friday: shopping de Vila Velha faz liquidação o mês inteiro
Conteúdo Patrocinado

Black Friday: shopping de Vila Velha faz liquidação o mês inteiro

Com as semanas divididas por segmentos, os clientes podem fazer compras de forma segura e tranquila; nos últimos três dias (26, 27 e 28), a promoção é geral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 16:12

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 16:12

Além das lojas, as promoções também contemplam os outros serviços do Shopping Vila Velha como as áreas de beleza, bem-estar e alimentação
Além das lojas, as promoções também contemplam os outros serviços do Shopping Vila Velha como as áreas de beleza, bem-estar e alimentação Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação
A sexta-feira mais esperada do ano para garantir as compras com preços que cabem no bolso está sendo aproveitada o mês inteiro no Shopping Vila Velha. A famosa Black Friday do empreendimento está a todo vapor desde o início de novembro e segue até o dia 28. Para proporcionar mais segurança e planejamento aos consumidores que preferem encontrar as lojas mais tranquilas, as semanas foram divididas por segmentos. E, nos últimos três dias da promoção, a liquidação é geral.
A ampliação da segunda data mais importante do semestre  só atrás do Natal  é resultado da atenção às mudanças do comportamento do consumidor, que está mais preciso na escolha daquilo que é prioridade. Além disso, será uma oportunidade para ajudar os lojistas a alavancarem o resultado dos negócios que foram afetados pela pandemia, destaca a gerente de Marketing do Shopping Vila Velha, Manuela Armada Dias.
A semana do lar abriu a sequência de ofertas, entre 2 e 8 de novembro. Do dia 9 ao dia 15, as promoções estavam concentradas na categoria de bem-estar. Já o setor de estilo foi do dia 16 e segue até este domingo (22). A parte de diversão vai ser na semana que vem, do dia 23 ao dia 25. E nos dias 26, 27 e 28 todos os segmentos entram em liquidação. No domingo, dia 29, por conta do segundo turno das eleições, as lojas estarão fechadas.
A proposta de divisão é dar ao cliente mais tranquilidade e conforto para fazer suas compras, segundo Manuela. O objetivo é zelar pela segurança dos consumidores e agir com responsabilidade e cuidado em um período que exige limitação no número de pessoas para evitar o contágio da Covid-19. No último final de semana, a promoção contemplará todas as lojas do shopping, mas entendemos que boa parte dos consumidores já terá adiantado a sua compra nas semanas com ofertas por segmentos específicos.
A liquidação geral em todo o Shopping Vila Velha vai ser realizada na quinta-feira (26), sexta-feira (27) e sábado (28)
A liquidação geral em todo o Shopping Vila Velha vai ser realizada na quinta-feira (26), sexta-feira (27) e sábado (28) Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação

DESCONTOS ATRATIVOS

Ainda de acordo com Manuela, os consumidores vão encontrar boas promoções pelo mall. A loja Oswaldo Moscon, por exemplo, está com 50% de desconto em um anel de ouro com zircônia, saindo de R$ 3.961 por R$ 1.989. A Hering tem camisa masculina de R$ 259,99 por R$ 99, com 60% de desconto. Já a Ótica Diniz está vendendo óculos com 40% de desconto e a Malwee Kids tem conjuntinho de bermuda e blusa que estão 50% mais em conta.
No entanto, Manuela ressalta que todas as liquidações são sujeitas à quantidade de estoque. Além das lojas, as promoções também contemplam os outros serviços do shopping como as áreas de beleza, bem-estar e alimentação. Outra facilidade para os clientes é a possibilidade de buscar as mercadorias sem nem precisar sair do carro, pelo drive-thru.
O serviço permite que o cliente efetue a compra por um dos canais de venda oferecidos pelo lojista e retire o produto totalmente higienizado e com toda a segurança. Após a confirmação do pagamento pelo estabelecimento, o consumidor pode pegar o item em questão de minutos, e sem sair do carro, em uma área exclusiva criada no estacionamento do shopping, pontua Manuela.
Para garantir a segurança dos consumidores e evitar a proliferação da Covid-19, o Shopping Vila Velha tem feito controle do número de clientes
Para garantir a segurança dos consumidores e evitar a proliferação da Covid-19, o Shopping Vila Velha tem feito controle do número de clientes Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação

COMPRAS COM SEGURANÇA

Desde que a abertura do shopping foi autorizada pelas autoridades, várias medidas foram adotadas em três principais linhas de atuação no Shopping Vila Velha: cuidado com as pessoas, higienização e acessibilidade. Os cuidados na operação do shopping envolvem reforço na limpeza de corrimões, maçanetas, escada rolante e outras superfícies, além da desativação de bebedouros e instalação de pias móveis para higienização das mãos, descreve Manuela.
Segundo a gerente, totens de álcool 70% estão disponíveis em todas as entradas e em pontos estratégicos do empreendimento. Também nas entradas, foram aplicados antibactericidas nos tapetes para desinfecção dos calçados. Outras medidas são a aferição de temperatura corporal com termômetro infravermelho nos principais acessos, controle do número de clientes e demarcações para manter o distanciamento. O uso de máscara é obrigatório para clientes e colaboradores e uma divisão de acrílico foi instalada nos locais de atendimento ao público.
Entre as medidas de segurança adotadas pelo Shopping Vila Velha está o uso do termômetro infravermelho nos principais acessos do empreendimento
Entre as medidas de segurança adotadas pelo Shopping Vila Velha está o uso do termômetro infravermelho nos principais acessos do empreendimento Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação
Desde a reabertura, temos trabalhado para, efetivamente, zelar pela segurança de clientes, lojistas e funcionários. Por isso, adotamos um protocolo rigoroso de higienização validado pelo Hospital Sírio-Libanês, além de seguir boas práticas internacionais e orientações de infectologistas e profissionais de saúde, finaliza Manuela Armada Dias.

SERVIÇO

  • Horário de funcionamento
  • Lojas: de segunda a sábado: das 10h às 22h. Domingos: das 14h às 21h, com horário facultativo das 12h às 14h
  • Alimentação: de segunda a quarta: das 11h às 22h. De quinta a sábado: das 11h às 23h. Domingo: das 11h às 22h

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados