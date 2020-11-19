Black Friday: shopping de Vila Velha faz liquidação o mês inteiro

Além das lojas, as promoções também contemplam os outros serviços do Shopping Vila Velha como as áreas de beleza, bem-estar e alimentação Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação

A sexta-feira mais esperada do ano para garantir as compras com preços que cabem no bolso está sendo aproveitada o mês inteiro no Shopping Vila Velha. A famosa Black Friday do empreendimento está a todo vapor desde o início de novembro e segue até o dia 28. Para proporcionar mais segurança e planejamento aos consumidores que preferem encontrar as lojas mais tranquilas, as semanas foram divididas por segmentos. E, nos últimos três dias da promoção, a liquidação é geral.

A ampliação da segunda data mais importante do semestre  só atrás do Natal  é resultado da atenção às mudanças do comportamento do consumidor, que está mais preciso na escolha daquilo que é prioridade. Além disso, será uma oportunidade para ajudar os lojistas a alavancarem o resultado dos negócios que foram afetados pela pandemia, destaca a gerente de Marketing do Shopping Vila Velha, Manuela Armada Dias.

A semana do lar abriu a sequência de ofertas, entre 2 e 8 de novembro. Do dia 9 ao dia 15, as promoções estavam concentradas na categoria de bem-estar. Já o setor de estilo foi do dia 16 e segue até este domingo (22). A parte de diversão vai ser na semana que vem, do dia 23 ao dia 25. E nos dias 26, 27 e 28 todos os segmentos entram em liquidação. No domingo, dia 29, por conta do segundo turno das eleições, as lojas estarão fechadas.

A proposta de divisão é dar ao cliente mais tranquilidade e conforto para fazer suas compras, segundo Manuela. O objetivo é zelar pela segurança dos consumidores e agir com responsabilidade e cuidado em um período que exige limitação no número de pessoas para evitar o contágio da Covid-19. No último final de semana, a promoção contemplará todas as lojas do shopping, mas entendemos que boa parte dos consumidores já terá adiantado a sua compra nas semanas com ofertas por segmentos específicos.

A liquidação geral em todo o Shopping Vila Velha vai ser realizada na quinta-feira (26), sexta-feira (27) e sábado (28) Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação

DESCONTOS ATRATIVOS

Ainda de acordo com Manuela, os consumidores vão encontrar boas promoções pelo mall. A loja Oswaldo Moscon, por exemplo, está com 50% de desconto em um anel de ouro com zircônia, saindo de R$ 3.961 por R$ 1.989. A Hering tem camisa masculina de R$ 259,99 por R$ 99, com 60% de desconto. Já a Ótica Diniz está vendendo óculos com 40% de desconto e a Malwee Kids tem conjuntinho de bermuda e blusa que estão 50% mais em conta.

No entanto, Manuela ressalta que todas as liquidações são sujeitas à quantidade de estoque. Além das lojas, as promoções também contemplam os outros serviços do shopping como as áreas de beleza, bem-estar e alimentação. Outra facilidade para os clientes é a possibilidade de buscar as mercadorias sem nem precisar sair do carro, pelo drive-thru.

O serviço permite que o cliente efetue a compra por um dos canais de venda oferecidos pelo lojista e retire o produto totalmente higienizado e com toda a segurança. Após a confirmação do pagamento pelo estabelecimento, o consumidor pode pegar o item em questão de minutos, e sem sair do carro, em uma área exclusiva criada no estacionamento do shopping, pontua Manuela.

Para garantir a segurança dos consumidores e evitar a proliferação da Covid-19, o Shopping Vila Velha tem feito controle do número de clientes Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação

COMPRAS COM SEGURANÇA

Desde que a abertura do shopping foi autorizada pelas autoridades, várias medidas foram adotadas em três principais linhas de atuação no Shopping Vila Velha: cuidado com as pessoas, higienização e acessibilidade. Os cuidados na operação do shopping envolvem reforço na limpeza de corrimões, maçanetas, escada rolante e outras superfícies, além da desativação de bebedouros e instalação de pias móveis para higienização das mãos, descreve Manuela.

Segundo a gerente, totens de álcool 70% estão disponíveis em todas as entradas e em pontos estratégicos do empreendimento. Também nas entradas, foram aplicados antibactericidas nos tapetes para desinfecção dos calçados. Outras medidas são a aferição de temperatura corporal com termômetro infravermelho nos principais acessos, controle do número de clientes e demarcações para manter o distanciamento. O uso de máscara é obrigatório para clientes e colaboradores e uma divisão de acrílico foi instalada nos locais de atendimento ao público.

Entre as medidas de segurança adotadas pelo Shopping Vila Velha está o uso do termômetro infravermelho nos principais acessos do empreendimento Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação

Desde a reabertura, temos trabalhado para, efetivamente, zelar pela segurança de clientes, lojistas e funcionários. Por isso, adotamos um protocolo rigoroso de higienização validado pelo Hospital Sírio-Libanês, além de seguir boas práticas internacionais e orientações de infectologistas e profissionais de saúde, finaliza Manuela Armada Dias.

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