Sul do Estado

Empresa de aço vai investir R$ 120 milhões para abrir fábrica no ES

Empresa com sedes em Estados do Sudeste e do Sul do país vai ser a primeira indústria a se instalar no novo polo de Mimoso do Sul, às margens da BR 101

1 min de leitura min de leitura

Sampaio é empresa de aço que vai se instalar em Mimoso do Sul. (Divulgação)

Uma das maiores empresas de distribuição de aço do Brasil em breve vai iniciar as atividades no Espírito Santo. Com investimento de R$ 120 milhões, a Sampaio Distribuidora de Aço vai instalar uma nova sede em Mimoso do Sul, no Sul do Estado.

A empresa vai ser a primeira a se instalar no novo polo industrial que está sendo criado no município, fruto de doação do governo do Espírito Santo, que fica às margens da BR 101. O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira (13) pelo vice-governador e secretário de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço.

Indústria de aço com mais de 40 anos de marcado no Brasil, a Sampaio tem mais de 200 mil toneladas de capacidade produtiva anual e possibilidade de armazenar mais de 50 mil toneladas de bobina. A expectativa que é a nova sede gere mais de 300 empregos, segundo Ferraço.

Empresa de aço vai investir R$ 120 milhões para abrir fábrica no ES

Ferraço frisou que a chegada da empresa ao Estado foi viabilizada pelos incentivos fiscais, polo industrial e competitividade do Espírito Santo. A Sampaio tem unidades em Porto Alegre (RS), Araquari (SC), Curitiba (PR) e São Paulo (SP).

"Vamos continuar trabalhando para que mais empresas possam se instalar no novo polo industrial, que fica às margens da BR 101", afirmou o vice-governador.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta