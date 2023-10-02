Em ritmo de queda, ES cria só 315 vagas de carteira assinada em agosto

Carteira de trabalho: ES teve o menor saldo positivo de vagas do país no mês de agosto Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em agosto, o Estado teve o menor saldo positivo de vagas no país, com 0,04% de aumento. Em julho de 2023 foram 1.843 novos postos e em junho, 622.

No balanço do mês, agosto contabilizou 43.789 admissões e 43.474 desligamentos. Os setores que mais perderam vagas formais foram agropecuária, com 1.055 demissões, e indústria, com 448. Já os segmentos com mais contratações foram o comércio, com 749 novas vagas, e serviços, com mais 737 empregados.

O estoque de empregos mostra que no Estado há 848.424 pessoas trabalhando com carteira assinada. A pesquisa, que leva em consideração as informações do E-Social dos empregadores jurídicos e domésticos, apontou ainda que o salário médio no Espírito Santo teve leve oscilação para baixo, de R$ 1.856,48 par R$ 1.856,31.

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A pesquisa revelou ainda as cidades onde mais se contratou e demitiu. Vitória, Serra e Vila Velha registraram mais admissões com 798, 423 e 277 novos postos, respectivamente. Já as demissões ocorreram em maior volume nos municípios de Aracruz, com menos 795 postos de trabalho, Linhares, com redução de 451, e Ibiraçu, com queda de 159.