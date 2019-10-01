Eduarda La Rocque assume como economista-chefe do Banestes

Posse da nova economista-chefe do Banestes, Eduarda La Rocque Crédito: Helio de Queiroz Filho/Secom

A doutora em Economia Eduarda La Rocque assumiu, nesta terça-feira (1º), a função de economista-chefe do Banestes. Ela é a primeira mulher a ocupar a função no banco. O cargo estava vago desde abril deste ano, quando Maurício Duque saiu para comandar o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).

De acordo com o governo do Estado, a economista terá o desafio de produzir análises de dados econômicos, financeiros e estatísticos para a formulação de projetos e também como subsídio para decisões e estruturações políticas do banco.

Além disso, vai “assessorar a alta administração para o melhor posicionamento do Banestes no Estado e no mercado das instituições financeiras, dentre outras competências”.

La Rocque ocupava, desde janeiro deste ano, a diretoria técnica do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), onde idealizou o Índice de Prosperidade do Espírito Santo (Ipes), que vai guiar o desenvolvimento regional sustentável do Estado.

Quem é Eduarda La Rocque?

Eduarda tem um currículo reconhecido no mercado, grande experiência na área financeira e de gestão de riscos e foi secretária da Fazenda da prefeitura do Rio de Janeiro (2009-2012). Além de já ter atuado no governo de Eduardo Paes (PMDB), foi conselheira econômica de Marcelo Freixo (Psol).