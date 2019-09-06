Banestes quer ex-conselheira econômica de Marcelo Freixo para o banco

Eduarda tem um currículo reconhecido no mercado, grande experiência na área financeira e de gestão de riscos e foi secretária da Fazenda da prefeitura do Rio de Janeiro (2009-2012). Além de já ter atuado no governo de Eduardo Paes (PMDB), foi conselheira econômica de Marcelo Freixo (Psol). E, no ano passado, chegou a ser convidada para coordenar o programa de governo de Marcelo Trindade, pré-candidato ao governo carioca pelo Novo. Mas com a grande repercussão negativa no partido de João Amoêdo – pela anterior ligação com a esquerda –, ela acabou se afastando.