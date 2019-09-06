Banestes quer ex-conselheira econômica de Marcelo Freixo para o banco

A doutora em Economia Eduarda Cunha de La Rocque foi indicada para ser economista-chefe do Banestes. Atualmente, ela atua como diretora de Estudos e Pesquisas do Instituto Jones Santos Neves (IJSN). Se ela aceitar e o nome for confirmado, ela será a primeira mulher a ocupar a função. Desde a saída de Maurício Duque – que hoje está no comando do Bandes –, em abril, o cargo está vago.
Eduarda tem um currículo reconhecido no mercado, grande experiência na área financeira e de gestão de riscos e foi secretária da Fazenda da prefeitura do Rio de Janeiro (2009-2012). Além de já ter atuado no governo de Eduardo Paes (PMDB), foi conselheira econômica de Marcelo Freixo (Psol). E, no ano passado, chegou a ser convidada para coordenar o programa de governo de Marcelo Trindade, pré-candidato ao governo carioca pelo Novo. Mas com a grande repercussão negativa no partido de João Amoêdo – pela anterior ligação com a esquerda –, ela acabou se afastando.
Uma fonte de dentro do Banestes contou à coluna que a escolha de Eduarda demonstra o movimento político do governador do ES, Renato Casagrande (PSB), em ter um profissional também com o olhar social, mesmo em uma instituição bancária. “Para o momento, é curiosa essa escolha para o banco. Uma vez que o liberalismo econômico prospera no país”, observou ao citar que em artigo publicado no JB, Duda, como é conhecida, já criticou o juiz Sérgio Moro e abordou o caráter político envolvendo a prisão do ex-presidente Lula.