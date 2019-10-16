Home
>
Economia do ES
>
Diferença salarial entre brancos e pretos é a maior desde 2012 no ES

Diferença salarial entre brancos e pretos é a maior desde 2012 no ES

Desigualdade de renda no Espírito Santo sobe e atinge o pior patamar da série histórica da Pnad

Natalia Bourguignon

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 11:58

 - Atualizado há 6 anos

  Crédito: Thinkstock

Espírito Santo registrou em 2018 a maior diferença salarial entre trabalhadores brancos e de outras raças desde 2012, primeiro ano da Pesquisa Nacional de Domicílios (Pnad). No ano passado, o salário médio dos brancos foi R$ 1.065,00 a mais do que o dos trabalhadores pretos. Em relação aos pardos, a diferença foi de R$ 996,00.

Recomendado para você

Segmentos de hipermercados e supermercados e vestuário e calçados representam, juntos, 75% do faturamento desta época do ano

Natal deve movimentar R$ 1,57 bilhão em vendas no comércio do ES

Após representantes do mercado imobiliário criticarem o texto aprovado pelos deputados estaduais, o governador disse que vai ouvir envolvidos antes da sanção ao projeto

Casagrande diz que vai ouvir TJES e Assembleia sobre as taxas de cartório

Segundo estimativa realizada pelo Observatório Findes, caso as projeções se consolidem, 2026 será o quarto ano consecutivo de alta do PIB do Estado

Economia do ES deve crescer em 2026 em ritmo menor do que neste ano

Os dados fazem parte da Pnad Rendimento, divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira (16). Eles consideram o rendimento de todas as fontes de trabalho das pessoas com mais de 14 anos. Os valores são atualizados para preços de 2018. Nessa pesquisa, 37,6% dos trabalhadores se identificaram como brancos. 

Também foi entre os trabalhadores brancos que houve maior aumento na renda média. Entre 2017 e 2018 o rendimento passou de R$ 2.608 para R$ 2.699, uma diferença positiva de 3,4%. Já a renda das pessoas pretas teve aumento de 2,1% e a das pardas caiu 1,05%.

A discrepância é ainda maior se considerada a série histórica. O salário dos trabalhadores brancos do Espírito Santo avançou 13,4% desde 2012, quanto o de pretos e pardos variou pouco mais de 4%.

Leia mais

Calculadora da desigualdade mostra quem é rico ou pobre no ES

GÊNERO

Segundo os dados da Pnad, o salário médio das mulheres cresceu 3,9% entre 2018 e 2019, passando de R$ 1.677 para R$ 1.743. Já o salário dos homens caiu 1,2% no mesmo período (de R$ 2.343 para R$ 2.314). Ainda assim, as mulheres ganham, em média, 25% a menos que os homens.

Leia mais

Salário de servidor público é o dobro de trabalhador do setor privado

DESIGUALDADE

A pesquisa mostra ainda o crescimento da desigualdade em relação aos diferentes extratos de renda.  Os 50% de trabalhadores mais pobres sofreram queda de 3,6% no salário médio em 2018. O rendimento passou de R$ 874 em 2017 para R$ 842 este ano. Já o salário do 1% mais rico cresceu 9,9% saindo de pouco mais de R$ 21,6 mil para R$ 23,7.

Com esse crescimento, a média salarial do 1% dos trabalhadores mais ricos é  20 vezes maior do que a de 80% da população capixaba.

O aumento da distância entre pobres e ricos fez aumentar ainda o índice de Gini no Estado. O indicador, que mede concentração de renda, saiu de  0,462 para 0,477. Quanto mais perto de 1, maior a desigualdade. 

Para a economista Arilda Teixeira, a desigualdade é um problema econômico e social que está enraizado na nossa sociedade. "É um reflexo dos erros das políticas públicas de educação e saúde dos últimos anos. O grupo que tem que decidir sobre essas políticas está mais concentrado em discutir seus pontos de vista do que fazer as mudanças necessárias para corrigir os problemas. Há muita retórica e pouca atitude. Isso é preocupante", afirma. 

A especialista analisa que os erros da gestão pública estão recaindo sobre a população, principalmente a parcela menos favorecida.  A economista acrescenta que a desigualdade impede  o crescimento do país. "Pessoas que não têm estudo, não conseguem trabalhar.  Elas deixam de ser mercado de trabalho e também mercado consumidor. Assim, o país perde a oportunidade de expandir a economia por falta de renda de consumo", explica. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais