Campanha

Dia livre de impostos vai ter gasolina a R$ 3,84 na Grande Vitória

No dia da ação, na quinta-feira (6), várias lojas da Grande Vitória estarão com produtos selecionados à venda com desconto, sem o valor dos impostos

Posto em Vitória vai vender gasolina mais barata na quinta-feira (6). (Shutterstock)

Como forma de chamar a atenção para a alta carga tributária paga pela população, uma campanha vai vender produtos com até 70% de desconto na Grande Vitória na próxima quinta-feira (6). Além de lojas com produtos mais baratos, consumidores também vão poder abastecer seus veículos com combustível a R$ 3,84, em média R$ 2 mais barato que o preço atual.

A ação vai começar às 7 horas da quinta-feira (6), no Posto Marlin, em Santa Lúcia, Vitória, próximo ao Hospital Unimed. Serão vendidos 5 mil litros de gasolina com redução de impostos relativos ao Pis/Cofins, ICMS e Cide.

Os motoristas poderão abastecer os carros com até R$ 100 de gasolina e os motociclistas, até R$ 40. O pagamento tem de ser feito em dinheiro, PIX ou cartão de débito. O preço praticado durante a ação será de R$ 3,84.

A ação faz parte da campanha Dia Livre de Impostos, que visa à conscientização da população sobre a alta carga tributária, mostrando que o brasileiro precisa trabalhar mais de 5 meses a cada ano apenas para pagar impostos. A iniciativa está sendo organizada no Espírito Santo pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem Vitória.

Comércio de rua e supermercado

Na Grande Vitória, algumas lojas, incluindo farmácias e supermercados, vão também participar da campanha vendendo produtos sem o valor dos impostos.

As unidades da Rede Show Supermercados de Jardim Botânico e Jardim de Alah, em Cariacica, participam vendendo produtos selecionados mais baratos durante o dia. Na lista estão sabonetes, requeijão e kit xampu e condicionador.

A CrescerFarma vai vender sem tributos produtos como desodorantes, fórmulas infantis, chapinha de cabelo, xaropes, medicamentos, aparelho de pressão e muito mais, nas unidades de Vitória, Vila Velha e Guarapari.

Lojas de rua, de diferentes segmentos, como roupas, pneus e materiais de construção, localizadas em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, também vão vender produtos sem impostos.

“O Dia Livre de Impostos é a maior campanha de esclarecimento sobre o impacto dos impostos nos bens de consumo na vida do cidadão. A ação ganha ainda mais força diante do avançar das discussões no Congresso Nacional a respeito da Reforma Tributária. Queremos chamar a atenção sobre a alta carga tributária e burocracia fiscal que penaliza o consumo da população e atrapalha no ambiente de negócios no Brasil”, destaca a presidente da CDL Jovem Vitória, Chris Badke.

Em todo o país, mais de 100 mil lojas devem participar da ação em 1.500 cidades, dos 26 Estados e do Distrito Federal, comercializando seus produtos e serviços sem repassar o valor da tributação aos clientes. Em alguns casos, os descontos podem chegar a 70% do valor final do produto. A expectativa é de que mais de 2 milhões de consumidores sejam beneficiados com os descontos.

Entre os produtos que têm maior quantidade de taxas, de acordo com a Associação Comercial de São Paulo, estão: cachaça (81,87%), jogos de videogame (72,18%), gasolina (61,95%) relógios (56,14%), joias (50,44%), lata de cerveja (42,69%) e ração para cães e gatos (41,26%).

