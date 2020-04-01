Defensoria Pública do ES suspende contratos de 400 estagiários

Defensoria Pública do Espírito Santo fica na Cidade Alta, em Vitória Crédito: Divulgação/Defensoria Pública

Defensoria Pública do Espírito Santo suspendeu todos os contratos de estágio vigentes, em medida que vale a partir desta quarta-feira (1). No total, aproximadamente 400 estudantes ficarão sem receber a bolsa-auxílio no valor de R$ 700 por tempo indeterminado. A ação visa diminuir os impactos financeiros causados pelo novo coronavírus

Surpreendidos pela decisão considerada unilateral e arbitrária, os estagiários foram informados por um e-mail disparado durante a tarde desta terça-feira (31). Ou seja, poucas horas antes da suspensão entrar em prática. De forma conjunta, eles demonstraram a insatisfação pela internet e alegaram ter sido ignorados nas tentativas de contato com a administração.

Estudante do 9º período da Faculdade de Direito de Vitória (FDV), uma estagiária questionou por que não foram apresentadas medidas alternativas. Achei um descaso muito grande. Poderiam ter proposto algo como o corte do vale transporte, já que estamos em casa há dias. Acredito que isso seria compreendido pela gente, ponderou.

Com um contrato vigente até junho deste ano, mas com perspectiva de ser renovado, ela estava usando o dinheiro da bolsa-auxílio para comprar material didático e pagar o cursinho da Ordem dos Advogados do Brasil ( OAB ). Eles suspenderam o pagamento, mas as mensalidades da minha faculdade continuam normalmente. Por sorte, eu conto com a ajuda dos meus pais, comentou.

No último período do curso de direito na Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ), outro estagiário da Defensoria Pública Estadual disse que chegou a trabalhar de casa ainda nesta terça-feira (31). Antes de receber o e-mail, eu enviei alguns processos para a minha defensora. Eram casos de gente que precisava de leitos e remédios, contou.

Há 1 ano e meio no órgão, ele não tem perspectiva de conseguir outro estágio em meio à crise e usava praticamente toda a bolsa-auxílio para viver em Vitória . Minha família mora em Venda Nova do Imigrante. Eu divido o apartamento aqui e o dinheiro servia para me bancar. Estou de mãos atadas, tenho que esperar, desabafou.

O OUTRO LADO

Por meio de nota, a Defensoria Pública do Espírito Santo informou que a suspensão dos contratos de estágio integra um pacote de medidas necessário para cortar custos diante da queda da arrecadação dos impostos e das receitas do Fundo de Aparelhamento da DPES, que é a principal fonte de custeio da estrutura, por causa da pandemia do novo coronavírus.

O impacto já está sendo sentido desde o último dia 23 de março, quando não foi arrecadado qualquer recurso e não há previsão de melhora para os próximos meses, afirmou o órgão, que também ressaltou que a medida não é uma rescisão contratual. A expectativa é que eles sejam restabelecidos de forma gradativa com a normalização do cenário", adiantou.