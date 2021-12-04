De robôs a games: como capixabas estão criando inovações para o mercado

Um robô que guia e ajuda pessoas com deficiência visual a executarem tarefas simples do dia a dia, um carro autônomo que transporta carga dentro de indústrias ou até mesmo games que servem tanto para divertir como para educar. Essas são algumas inovações que empresas e startups do Espírito Santo têm lançado no mercado.

Essas novidades estão presentes na Espírito Santo Innovation Experience - ESX, que promete ser a maior feira de inovação do Estado. O evento, realizado pelo Sebrae/ES , acontece até este domingo (5) na Praça do Papa, em Vitória

Your browser does not support the video tag.

São mais de 30 painéis e cerca de 70 profissionais de diversas áreas, como inovação, marketing digital, startups, música, entre outros.

Entre as ideias inovadoras que são possíveis conferir na feira está o robô Lysa, um cão-guia idealizado para proporcionar autonomia e qualidade de vida para pessoas com deficiência visual utilizando sensores de mapeamento e câmeras com inteligência artificial.

Lysa, a cão-guia robô produzida pela VixSystem, uma startup da Serra Crédito: Fernando Madeira

"É um produto que veio para mudar a acessibilidade, utilizando vários recursos atuais, como internet das coisas, inteligência artificial e sensores de última geração. O produto é desenvolvido em parceria com os usuários e a empresa se importa bastante com esse feedback" Thiago Machado - Arquiteto de soluções responsável pela parte fisíca de Lysa

O robô Lysa é vendido para empresas que disponibilizam serviço de locomoção. Entre os clientes estão aeroportos, supermercados e shoppings, que são lugares que contam com um grande fluxo de pessoas e demanda.

Já a empresa Autvix apresenta na ESX dois projetos: um braço robótico colaborativo e um transportador de carga móvel. Ambos foram projetados para atuarem em fábricas lado a lado com o trabalhador. É o que conta Alessandro Gomes, do departamento comercial da empresa.

“O braço robótico, possui uma câmera que consegue reconhecer código QR, código de barras, cores, formas, letras, números, e alguns objetos. Em uma das demonstrações que trouxemos, o robô identifica em uma bandeja um objeto da cor que pedimos. Simulando o trabalho em uma fábrica em que ele pode ser útil em uma linha de produção.”

Já o transportador é um carro autônomo que pode executar movimentos dentro do plano de trabalho, carregando caixas e pallets, por exemplo. Ele faz esses movimentos através de um mapa do local pré-configurado no software dele.

GAMES

Outra empresa capixaba que vem inovando no mercado é a desenvolvedora de jogos Mito Games. Ela é responsável por jogos como "WarDogs: Red's Return", "O mundo de Augusto" e "Escape Room 360".

Para o co-fundador da empresa, Rafael Lontra, a ESX é uma grande oportunidade para que se conheça mais sobre o universo dos games e encoraje mais pessoas a apostarem neste ramo.

A Mito Games vai apresentar ao público o War Dogs, um jogo totalmente capixaba que já está fazendo sucesso Crédito: Divulgação

“Na minha época, não conseguíamos entender a indústria gamer, parecia algo muito distante. Hoje, as novas gerações já têm essa possibilidade e a ESX é uma mostra disso. Um evento importante para todos que fazem parte deste universo ou querem saber mais."

A Mito Games desenvolve jogos para diferentes públicos, como por exemplo games educativos, que ajudam na hora de ensinar; desafios virtuais que usam o entretenimento para explicar uma informação; e também games casuais, para diversão e entretenimento.

FEIRA DE INOVAÇÃO

A ESX traz para Vitória nomes de destaque no cenário nacional de inovação, como o co-fundador da plataforma AAA, Allan Costa; o co-fundador da RD Station, André Siqueira; e a escritora e consultora nas áreas de inovação e transformação digital, Martha Gabriel.

“Nosso objetivo principal é aproximar a inovação do dia a dia dos capixabas, tornando-a acessível para empresas, academia e sociedade em geral. Queremos estabelecer esse contato e promover uma experiência memorável através de conteúdo relevante durante o evento” destaca o diretor técnico do Sebrae/ES, Luiz Toniato.

São cinco espaços destinados para a troca de conhecimentos: Smart, Rocket, Conexão, Novos Mercados e Arena de Inovação e Conhecimento. Além de palestras, a ESX vai contar com espaços interativos que prometem levar o capixaba a viver o futuro.

A entrada é gratuita e para algumas atividades será necessária a inscrição antecipada. Para conhecer a programação completa do evento acesse o site

SERVIÇO