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Inovação

De robôs a games: como capixabas estão criando inovações para o mercado

Ideias e novidades que empresas do ES estão desenvolvendo são destaque em feira de inovação na Praça do Papa que vai até domingo (5)
Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

04 dez 2021 às 15:02

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 15:02

Um robô que guia e ajuda pessoas com deficiência visual a executarem tarefas simples do dia a dia, um carro autônomo que transporta carga dentro de indústrias ou até mesmo games que servem tanto para divertir como para educar. Essas são algumas inovações que empresas e startups do Espírito Santo têm lançado no mercado.
Essas novidades estão presentes na Espírito Santo Innovation Experience - ESX, que promete ser a maior feira de inovação do Estado. O evento, realizado pelo Sebrae/ES, acontece até este domingo (5) na Praça do Papa, em Vitória
São mais de 30 painéis e cerca de 70 profissionais de diversas áreas, como inovação, marketing digital, startups, música, entre outros.
Entre as ideias inovadoras que são possíveis conferir na feira está o robô Lysa, um cão-guia idealizado para proporcionar autonomia e qualidade de vida para pessoas com deficiência visual utilizando sensores de mapeamento e câmeras com inteligência artificial.
Produzido pela Vixsystem, uma startup da Serra, o projeto recebeu um aporte financeiro de R$ 2,8 milhões recentemente. Segundo Thiago Machado, um dos desenvolvedores, o robô está em constante evolução.
Lysa, a cão-guia robô produzida pela VixSystem, uma startup da Serra
Lysa, a cão-guia robô produzida pela VixSystem, uma startup da Serra Crédito: Fernando Madeira
"É um produto que veio para mudar a acessibilidade, utilizando vários recursos atuais, como internet das coisas, inteligência artificial e sensores de última geração. O produto é desenvolvido em parceria com os usuários e a empresa se importa bastante com esse feedback"
Thiago Machado - Arquiteto de soluções responsável pela parte fisíca de Lysa
O robô Lysa é vendido para empresas que disponibilizam serviço de locomoção. Entre os clientes estão aeroportos, supermercados e shoppings, que são lugares que contam com um grande fluxo de pessoas e demanda.

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Já a empresa Autvix apresenta na ESX dois projetos: um braço robótico colaborativo e um transportador de carga móvel. Ambos foram projetados para atuarem em fábricas lado a lado com o trabalhador. É o que conta Alessandro Gomes, do departamento comercial da empresa.
“O braço robótico, possui uma câmera que consegue reconhecer código QR, código de barras, cores, formas, letras, números, e alguns objetos. Em uma das demonstrações que trouxemos, o robô identifica em uma bandeja um objeto da cor que pedimos. Simulando o trabalho em uma fábrica em que ele pode ser útil em uma linha de produção.”
Já o transportador é um carro autônomo que pode executar movimentos dentro do plano de trabalho, carregando caixas e pallets, por exemplo. Ele faz esses movimentos através de um mapa do local pré-configurado no software dele.

GAMES

Outra empresa capixaba que vem inovando no mercado é a desenvolvedora de jogos Mito Games. Ela é responsável por jogos como "WarDogs: Red's Return", "O mundo de Augusto" e "Escape Room 360".
Para o co-fundador da empresa, Rafael Lontra, a ESX é uma grande oportunidade para que se conheça mais sobre o universo dos games e encoraje mais pessoas a apostarem neste ramo.
A Mito Games vai apresentar ao público o War Dogs, um jogo totalmente capixaba que já está fazendo sucesso.
A Mito Games vai apresentar ao público o War Dogs, um jogo totalmente capixaba que já está fazendo sucesso Crédito: Divulgação
“Na minha época, não conseguíamos entender a indústria gamer, parecia algo muito distante. Hoje, as novas gerações já têm essa possibilidade e a ESX é uma mostra disso. Um evento importante para todos que fazem parte deste universo ou querem saber mais."
A Mito Games desenvolve jogos para diferentes públicos, como por exemplo games educativos, que ajudam na hora de ensinar; desafios virtuais que usam o entretenimento para explicar uma informação; e também games casuais, para diversão e entretenimento.

FEIRA DE INOVAÇÃO

A ESX traz para Vitória nomes de destaque no cenário nacional de inovação, como o co-fundador da plataforma AAA, Allan Costa; o co-fundador da RD Station, André Siqueira; e a escritora e consultora nas áreas de inovação e transformação digital, Martha Gabriel.
“Nosso objetivo principal é aproximar a inovação do dia a dia dos capixabas, tornando-a acessível para empresas, academia e sociedade em geral. Queremos estabelecer esse contato e promover uma experiência memorável através de conteúdo relevante durante o evento” destaca o diretor técnico do Sebrae/ES, Luiz Toniato.
São cinco espaços destinados para a troca de conhecimentos: Smart, Rocket, Conexão, Novos Mercados e Arena de Inovação e Conhecimento. Além de palestras, a ESX vai contar com espaços interativos que prometem levar o capixaba a viver o futuro.
A entrada é gratuita e para algumas atividades será necessária a inscrição antecipada. Para conhecer a programação completa do evento acesse o site.

SERVIÇO

  • Espírito Santo Innovation Experience - ESX
  • Quando: até domingo (5)
  • Onde: na Praça do Papa, em Vitória
  • Entrada: Gratuita
  • Programação: confira aqui.

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