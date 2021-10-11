Inovação: Espírito Santo avança em ranking nacional

Inovar é criar ideias, processos, ferramentas ou serviços Crédito: Pixabay

Criar caminhos e estratégias diferentes aos meios habituais para atingir determinado objetivo são as principais características quando falamos em inovação. Inovar é criar ideias, processos, ferramentas ou serviços. Na semana passada, esse conceito esteve conosco fortemente com a divulgação do Ranking de Competitividade dos Estados. O Espírito Santo registrou dados significativos no pilar de inovação capixaba: cresceu 15 posições em relação a 2019, chegando à 9ª colocação.

Uma informação que chama atenção é o fato de que, em cinco indicadores, houve crescimento em quatro deles: Patentes, Bolsa de Mestrado e Doutorado, Empreendimentos Inovadores e Pesquisa Científica. Uma clara demonstração do compromisso da gestão pública com os pesquisadores, alunos, professores, cientistas, empresários e cidadãos capixabas.

Nesta mesma avaliação, o Espírito Santo também manteve a classificação de 5° Estado mais competitivo do país e também apresentou resultados positivos em outros indicadores, garantindo o 1° lugar em Solidez Fiscal e em Eficiência da Máquina Pública e o 4° em Infraestrutura.

O Espírito Santo é o Estado mais organizado do país, e o Ranking de Competitividade atesta essa informação. Estamos subindo em algumas posições ao longo de cada edição e mostrando que a administração pública tem tomado decisões assertivas no percurso da gestão.

Por essa razão, estamos colhendo resultados tão positivos, mantendo as contas públicas em dia, a Nota A no Tesouro Nacional, a melhor nota na avaliação do Ensino Médio e os investimentos feitos no Fundo Soberano e no Fundo Exclusivo de Investimento em Participações (FIP), voltado para empresas inovadoras.

Nesta gestão, o governador Renato Casagrande vem realizando diversas práticas para alinhar o desenvolvimento econômico à inovação. Fundiu as Secretarias da Ciência, Tecnologia e Inovação e a de Desenvolvimento, confirmando que o desenvolvimento está diretamente atrelado ao fomento de ações inovadoras. Além disso, a Semana de Ciência e Tecnologia, que congrega diversos eventos e ações, ganhou um viés destinado à inovação.

governo do Espírito Santo também atua para proporcionar um ambiente adequado e propício para conceitos inovadores, com políticas públicas certeiras e constantes. A confirmação vem a partir da informação de que, em 2020, o Espírito Santo foi o terceiro Estado brasileiro que mais investiu em números absolutos em seu fundo de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). Foram cerca de R$ 100 milhões investidos, com R$ 40 milhões em ações diretas de inovação e os demais R$ 60 milhões em bolsas de ensino e projetos de pesquisa, incluindo o programa Nossa Bolsa, as bolsas de mestrado e doutorado e o Edital Universal.