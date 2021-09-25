Fundo Soberano na inovação: um salto para o futuro do ES

O FIP inicia a operação com R$ 250 milhões, um dos maiores fundos de private equity do país, especializado em inovação Crédito: Jcomp/Freepik

O edital preconiza um fundo multiestratégia, isto é, vai apoiar empresas inovadoras em vários estágios de desenvolvimento, desde o inicial até empresas mais consolidadas. A condição é que estejam no Espírito Santo ou que tenham sede aqui e estejam investindo em outra região.

Dezesseis empresas gestoras se apresentaram e seis foram selecionadas no primeiro filtro e disputam agora a indicação.

A gestora selecionada terá um papel importante em todo o processo, sendo responsável pela análise das empresas, valoração, negociação, investimento, aceleração e desinvestimento. Como normal, após a análise, negociação e diligências, o Fundo adquire um percentual de suas ações, ou seja, o FIP prospecta empresas e entra como sócio acionista por um período determinado.

Além do investimento, a gestora deve agregar capacidade de gestão e governança, de forma a preparar a empresa para crescer, se valorizar e ser negociada por um valor bastante superior, rendendo lucro para o fundo e multiplicando a capacidade de investimento do Fundo Soberano com o tempo.

É importante que essa gestora tenha não só a expertise financeira, mas também o network para conectar a empresa com outras empresas e outros ecossistemas, um conjunto de mentores para apoiar as empresas na orientação de crescimento, uma experiência em lidar com empresas de tecnologia e inovação e um currículo de negócios de venda de empresas desse tipo, inclusive com apoio à internacionalização.

O ecossistema de inovação do Espírito Santo não teria, de imediato, uma quantidade de empresas com as características exigidas por esse modelo. Buscam-se empresas com capacidade de ter receitas recorrentes e uma perspectiva de escalabilidade, isto é, crescimento bem rápido e com forte pegada tecnológica.

A gestora deverá, portanto, trabalhar para ajudar na geração dessas empresas com eventos e articulações com as universidades, incubadoras, aceleradoras, órgãos de fomento, grandes empresas e entidades do ecossistema, além de tentar atrair empresas de fora para se instalarem aqui.

Falta também ao nosso Estado a familiaridade com instrumentos sofisticados de investimentos como esse, que se espalharam pelo mundo e pelos grandes centros do país.