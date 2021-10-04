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VC Challenge

Capixabas que venceram desafio de inovação visitam a B3, em São Paulo

Universitários conheceram instituições financeiras em um final de semana com tudo pago em São Paulo. Evento é apoiado pela Rede Gazeta
Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

04 out 2021 às 17:05

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 17:05

Capixabas venceram desafio nacional de inovação e conheceram a B3, em São Paulo.
Capixabas venceram desafio nacional de inovação e conheceram a B3, em São Paulo. Crédito: Divulgação/KPTL
Quatro jovens universitários do Espírito Santo estiveram em São Paulo no último fim de semana para visitar e conhecer instituições do mercado financeiro após terem vencido o VC Challenge, principal desafio de inovação em mercado de capital do Brasil, organizado há quatro anos pela gestora de venture capital KPTL, com apoio da Rede Gazeta.
O VC Challenge atraiu mais de 1,9 mil estudantes de todo o país. O primeiro lugar nacional foi do time Fucape Finance, de Vitória, formado por Ariel Tenore, Bernardo Reali, João Vitor Poletti Juliatti e Fellipe Pessini, alunos da Fucape Business School. O grupo viajou para São Paulo na última sexta-feira (01) com tudo pago por um fim de semana e retornou para casa no domingo (03).
Além de conhecer o prédio da B3, principal bolsa de valores da América do Sul, os universitários estiveram na sede do banco Itaú e também na KPTL, onde almoçaram com a equipe gestora.
Para o capixaba Bernardo Reali, aluno da Fucape, participar do VC Challenge foi uma experiência e tanto. “O processo permitiu que tivéssemos contato com os fundadores das empresas analisadas, que foram envolvidas no desafio. Isso permitiu entender os setores em que atuam, e que aprendêssemos conceitos sobre a prática do mercado de VC como um todo. Como vencedores pudemos vir para São Paulo conhecer algumas das principais instituições financeiras do país”, relata Reali.
O VC Challenge 2021 expandiu o alcance, envolvendo alunos de 26 Estados do Brasil – foram 21 no ano passado. O número de participantes triplicou o de 2020, chegando a quase dois mil jovens. Também houve um aumento considerável no aspecto da diversidade, com 37% de mulheres e 45% se autodeclarando pretos, pardos ou indígenas – respectivamente 19% e 10% em 2020.

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