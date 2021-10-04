Capixabas que venceram desafio de inovação visitam a B3, em São Paulo

Capixabas venceram desafio nacional de inovação e conheceram a B3, em São Paulo. Crédito: Divulgação/KPTL

Rede Gazeta. Quatro jovens universitários do Espírito Santo estiveram em São Paulo no último fim de semana para visitar e conhecer instituições do mercado financeiro após terem vencido o VC Challenge, principal desafio de inovação em mercado de capital do Brasil , organizado há quatro anos pela gestora de venture capital KPTL, com apoio da

O VC Challenge atraiu mais de 1,9 mil estudantes de todo o país. O primeiro lugar nacional foi do time Fucape Finance, de Vitória, formado por Ariel Tenore, Bernardo Reali, João Vitor Poletti Juliatti e Fellipe Pessini, alunos da Fucape Business School. O grupo viajou para São Paulo na última sexta-feira (01) com tudo pago por um fim de semana e retornou para casa no domingo (03).

Além de conhecer o prédio da B3, principal bolsa de valores da América do Sul, os universitários estiveram na sede do banco Itaú e também na KPTL, onde almoçaram com a equipe gestora.

Para o capixaba Bernardo Reali, aluno da Fucape, participar do VC Challenge foi uma experiência e tanto. “O processo permitiu que tivéssemos contato com os fundadores das empresas analisadas, que foram envolvidas no desafio. Isso permitiu entender os setores em que atuam, e que aprendêssemos conceitos sobre a prática do mercado de VC como um todo. Como vencedores pudemos vir para São Paulo conhecer algumas das principais instituições financeiras do país”, relata Reali.