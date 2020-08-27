Correios vão leiloar 188 carros e motos no Espírito Santo

A frota dos Correios é modernizada constantemente para melhor atender empregados e clientes. Com isso, veículos anteriores não são mais usados e é preciso realizar a alienação para que a empresa se desfaça desses bens, tendo por objetivo seu interesse econômico, bem como a liberação de espaço interno, explica o superintendente estadual dos Correios, Fábio Vieira Cesar.