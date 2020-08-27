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Correios vão leiloar 188 carros e motos no Espírito Santo

Os veículos estarão disponíveis para a visita de interessados nos dias 28 e 31 de agosto, e 1º de setembro. Já o leilão acontecerá no dia 2 de setembro

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 21:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 21:29
Correios denunciou suspeita de crime à PF
Correios vai leiloar bens que foram substituídos Crédito: Divulgação
Os Correios vão leiloar, no dia 2 de setembro, 188 veículos no Espírito Santo. Entre eles estão motos e utilitários, usados nas operações e substituídos de acordo com a política de renovação de frota da empresa. Todos estarão disponíveis para a visita de interessados nesta sexta-feira (28), na próxima segunda-feira (31) e no dia 1º de setembro.
A frota dos Correios é modernizada constantemente para melhor atender empregados e clientes. Com isso, veículos anteriores não são mais usados e é preciso realizar a alienação para que a empresa se desfaça desses bens, tendo por objetivo seu interesse econômico, bem como a liberação de espaço interno, explica o superintendente estadual dos Correios, Fábio Vieira Cesar.

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As visitas aos veículos devem ser agendadas na Supervisão de Patrimônio dos Correios pelos telefones (27) 98854-0505, 99223-8150 ou por e-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected].
O edital completo, incluindo fotos dos veículos, pode ser acessado no site dos Correios.
Leilão de Veículos dos Correios no ES 
  • Quando: 2 de setembro, às 9h 
  • Onde: Rua Rosa de Prata, nº 754 - Polo Empresarial Novo México, Vila Velha/ES, CEP 29104-900. 
Visita aos Veículos 
  • Quando: 28 e 31 de agosto e 1º de setembro 
  • Onde: Av. Leitão da Silva, nº 2730, Santa Luiza, Vitória/ES, CEP 29045-900.

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