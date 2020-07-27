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Leilão de imóveis do Bandes tem até mansão na Ilha do Boi

Casas, apartamentos, lotes e edifícios comerciais, além de chácara e sítios rurais serão disponibilizados em três leilões sequenciais na próxima sexta-feira (31)

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 15:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 15:52
Mansão na Ilha Boi estará disponível em leilão do Bandes
Mansão na Ilha Boi estará disponível em leilão do Bandes Crédito: Bandes/Divulgação
Um total de 14 imóveis de norte a sul do Espírito Santo estarão em leilão na próxima sexta-feira (31). Casas, apartamentos, lotes e edifícios comerciais, além de chácara e sítios rurais, que atendem a diversos interesses, serão disponibilizados em três leilões sequenciais realizados pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).
O imóvel mais badalado é uma mansão na Ilha do Boi, bairro nobre de Vitória, com área total de mais de 450 metros quadrados, distribuídos em dois pavimentos. Já quem deseja investir em um negócio, o leilão traz uma pousada na charmosa vila de Itaúnas, em Conceição da Barra. São 12 chalés em um terreno de mais de três mil metros quadrados. A pousada conta ainda com uma recepção, além de outra casa de dois andares, com lance mínimo é de R$ 2,2 milhões.
Todos os leilões ocorrem na sede do banco, em Vitória. O primeiro está marcado para às 13h50, terá em oferta uma chácara na Serra e uma área urbana no centro de Pedro CanárioRegião Norte do Estado. Já o segundo e o terceiro, programados para às 14 horas, disponibilizam de salas comerciais a sítios, passando por imóveis residenciais urbanos.
Os imóveis estão distribuídos em em dez municípios capixabas e um mineiro: AlegreCachoeiro de ItapemirimColatina, Conceição da Barra, Domingos MartinsGuarapari, Pedro Canário, Serra, Viana e Vitória e em Araçuaí (MG).
Interessados em arrematar algum bem ou conhecer as condições de pagamento podem consultar as fotos e demais informações nos editais de leilão, no site do Bandes. Outras informações pelos telefones (27) 3331-4359 e 3331-4416, ou pelo e-mail [email protected]. Para participar, basta ir ao Bandes no dia do leilão, com os documentos pessoais para pessoa física ou o contrato social com procuração assinada em caso de pessoa jurídica.

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