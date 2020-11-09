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Oportunidade

Consumidor poderá pagar R$ 50 para limpar nome em feirão da Serasa

A ação vai até o dia 30 de novembro; mais de 50 empresas estão na fila para renegociação de dívidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 15:46

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 15:46

Na segunda notificação, o comprador vai ter 15 dias para quitar dívida
Na segunda notificação, o comprador vai ter 15 dias para quitar dívida Crédito: Freepik
A partir desta segunda-feira (9), 10 milhões de dívidas poderão ser quitadas por apenas R$ 50 reais. A ação faz parte do 26º Feirão Serasa Limpa Nome que segue até o próximo dia 30.
Segundo a Serasa, o mutirão on-line pode beneficiar 64 milhões de consumidores. Durante o evento também haverá ofertas com descontos de até 99%, com mais de 50 empresas parceiras dos mais diversos segmentos.
Entre as empresas participantes do feitão estão: Itaú, Banco do Brasil, Recovery, Claro, Nextel, Santander, Vivo, Casas Bahia, Ponto Frio, Renner, Riachuelo, Pernambucanas, Avon, Bradesco, Carrefour, Porto Seguro, Ativos, Oi, Itapeva, Anhanguera, Sky, Credsystem, Banco BMG, Digio, Zema, Crefisa, Casas Bahia, Ponto Frio, Ipanema, Unopar, Hoepers, Tricard, Tribanco, Di Santinni, Calcard, Confiança, Algar, Unic, Fama, Pitágoras, Sorocard, Uniderp, Unime, Hipercard, Conect Car, Porto Seguro, Elmo, Tenda, Energisa, Cetelem, Havan, Elmo, Crefisa, Havan, MGW Ativos, Energisa, Quatro Estações, CPFL, RGE, Light, Nosso Lar, Novo Mundo, Koerich, Kredilg e Cemig.

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"Esse Feirão é muito especial, devido a todo o cenário que passamos. O grande objetivo é ajudar o maior número de brasileiros a regularizar sua situação financeira, limpar o nome e voltar a ter acesso a crédito. Por isso não pouparemos esforços para viabilizar ações como essa junto aos nossos parceiros, e possibilitar que milhões de pessoas quitem suas dívidas por apenas R$ 50,00 afirma Giresse Contini, diretor de marketing e canais digitais da Serasa.
Os clientes poderão renegociar suas dívidas sem sair de casa pelos canais digitais da Serasa: site do Serasa Limpa Nome, Aplicativo da Serasa, Whatsapp (11-99575-2096) ou pelo 0800 591 1222, e a novidade: renegociação nas mais de 7.000 agências dos Correios em todo o Brasil.
Outra grande atratividade deste feirão, é o Serasa Turbo, funcionalidade que permite aumentar o Serasa Score na hora, além de mostrar quanto pontos o consumidor irá aumentar antes de pagar a dívida.

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Entre março e setembro, a Serasa fez campanhas com diversos parceiros para propor melhores condições na renegociação de dívidas e ajudar a população em um dos momentos mais difíceis financeiramente, a mais famosa delas, foi a campanha de dívidas de até R$ 1.000 por apenas R$ 100. Apenas em agosto, quase 3 milhões de dívidas foram quitadas através dos canais digitais da empresa.

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